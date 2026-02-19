Neuquén La Mañana paro Comenzó el paro de la CGT: uno por uno, los servicios afectados este jueves 19 de febrero en Neuquén

El paro comenzó desde las 00 del jueves en Neuquén y en todo el país Claudio Espinoza

La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en todo el país, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La huelga coincide con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La central obrera anunció que la protesta se realiza sin movilización, pero con fuerte impacto en servicios clave, en especial el transporte público, que aparece como uno de los puntos centrales para medir la contundencia de la medida.

Gremios que adhieren en Neuquén y la región Unión Tranviarios Automotor (UTA) : confirmó su adhesión al paro nacional y anunció que no prestarán servicio de transporte de pasajeros urbano ni interurbano en Neuquén y Río Negro durante toda la jornada.

Gremios estatales provinciales como ATE (estatales), ATEN (docentes), SEJUN (judiciales), ANEL (Legislativos) y UPCN (personal civil) en Neuquén anunciaron su participación en el paro y también movilizaciones, junto con otras organizaciones sindicales y sociales, en rechazo a la reforma.

Centro de Empleados de Comercio anunció su adhesión a la medida.





La Bancaria: No habrá atención bancaria durante toda la jornada.





No habrá atención bancaria durante toda la jornada. Sindicato de Camioneros

Además de UTA y gremios estatales, otros sindicatos vinculados al transporte y la industria en todo el país adhieren a la huelga, aunque en Neuquén la atención se centra en la paralización del transporte y actividades públicas locales. MIS-Marcha paro (31).JPG Las últimas marchas copncovadas por la CGT Neuquén. Maria Isabel sanchez Transporte público: sin colectivos ni Tren del Valle Uno de los principales efectos para la población neuquina es la suspensión de los servicios de transporte público: