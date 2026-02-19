Paro de la CGT contra la reforma laboral: cronograma de la jornada de protesta en Neuquén

Los sindicatos denuncian pérdida de derechos, cambios en indemnizaciones y quita de facultades a las provincias.

Los sindicatos de Neuquén realizan este jueves una jornada de paro y movilización en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado a nivel nacional, con una concentración central prevista en el monumento al general San Martín. La medida afecta a la administración pública provincial y municipal, con guardias mínimas en servicios esenciales y atención reducida en distintas dependencias estatales.

La actividad gremial comenzará desde las 9:30 de la mañana en la sede de ATE , mientras que la concentración principal será a partir de las 11 en el monumento a San Martín , donde confluirán las distintas organizaciones sindicales para manifestarse contra la iniciativa legislativa. Desde allí se prevé una movilización en el centro de la capital neuquina.

Según detalló el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, la adhesión al paro fue resuelta en el marco de la convocatoria de las centrales sindicales y busca expresar el rechazo a una reforma que, aseguran, impacta tanto en el sector privado como en el empleo público. El dirigente remarcó que la protesta se enmarca en una jornada nacional de medidas de fuerza.

En cuanto al funcionamiento de los servicios, se garantizarán guardias mínimas en áreas esenciales como energía, agua y salud. En el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y los hospitales se mantendrán equipos de emergencia, mientras que en el resto de la administración pública la atención será limitada o nula, dependiendo del nivel de adhesión del personal.

Marcha contra la reforma laboral (16) Maria Isabel Sanchez

Además, recordó que la adhesión es voluntaria, por lo que habrá áreas que funcionen parcialmente con personal que no adhiera a la medida. Sin embargo, recomendó a la población tener en cuenta las posibles demoras y reprogramaciones de trámites.

Críticas a la reforma laboral

Quintriqueo sostuvo que la reforma laboral representa un retroceso en materia de derechos laborales y cuestionó que se haya intentado instalar que el sector estatal no se vería afectado. “Si miran la ley, quienes habilitan el debate también al sector estatal lo afectan”, afirmó en diálogo con LU5, al advertir que el proyecto modifica aspectos centrales del régimen laboral vigente.

Uno de los puntos más cuestionados es la quita de facultades a las provincias en materia de negociación colectiva. El dirigente recordó que Neuquén tiene la totalidad de sus trabajadores estatales bajo convenios colectivos y alertó que, de aprobarse la reforma, el Estado provincial podría perder su rol como órgano de aplicación de esos convenios.

“Hoy la provincia tiene delegadas facultades en la Subsecretaría de Trabajo, pero si se aprueba la ley, la centralidad de la negociación colectiva podría quedar exclusivamente en manos de Nación”, señaló.

Marcha contra la reforma laboral (27) Maria Isabel Sanchez

El titular de ATE también advirtió que la reforma implicaría un cambio profundo en los mecanismos de control y resolución de conflictos laborales. Según explicó, la fiscalización que actualmente realiza la Subsecretaría de Trabajo provincial pasaría a depender del ámbito nacional, sin intervención local.

“Cualquier control ya no dependería de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, y cualquier resolución de conflicto colectivo quedaría en la órbita del Estado nacional”, indicó. En ese contexto, remarcó que el Ministerio de Trabajo nacional fue prácticamente desarticulado, lo que, a su criterio, deja a los trabajadores sin un organismo de resguardo efectivo.

Indemnizaciones y financiamiento de la Seguridad Social

Otro de los ejes de crítica del gremio está vinculado a los cambios en las indemnizaciones por despido y el financiamiento del sistema previsional. Quintriqueo afirmó que el proyecto deja sin financiamiento a la Seguridad Social al modificar el esquema vigente y advirtió que el Estado terminaría subsidiando a las empresas.

“Al cambiarse el sistema, se deja sin financiamiento a las jubilaciones. Además, cuando las empresas tengan que despedir, las indemnizaciones van a ser menores porque no se van a contar determinados ítems, como el aguinaldo”, explicó.

Según el dirigente, esto implicará que el Estado termine financiando a los empleadores en los despidos, en contradicción con el discurso oficial de reducción de subsidios. “Va a terminar siendo el Estado quien subsidie a los empresarios”, sostuvo.

Marcha contra la reforma laboral (5) Maria Isabel Sanchez

Quintriqueo también cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto y señaló que hubo falta de lectura y debate profundo. “Es un papelón que quienes aprobaron la ley después se desdigan a las pocas horas y busquen modificar un artículo. Queda claro que nadie leyó la ley que estaban aprobando”, afirmó.

En ese sentido, criticó que el foco se haya puesto en artículos puntuales, como los vinculados a licencias por enfermedad, cuando el proyecto tiene múltiples modificaciones que impactan en el sistema laboral y previsional.

Cronograma de la jornada

ATE confirmó que los trabajadores comenzarán a concentrarse en la sede sindical entre las 9:30 y las 10, para luego trasladarse al monumento a San Martín, donde a las 11 se realizará la concentración principal junto a otros gremios y organizaciones sindicales.

La protesta en Neuquén se suma a las movilizaciones convocadas en distintas provincias del país, en un contexto de fuerte debate por el proyecto de reforma laboral. Desde los sindicatos reiteraron que continuarán con las medidas de fuerza si la iniciativa avanza en el Congreso y advirtieron que la norma implicaría cambios estructurales en las relaciones laborales y en el rol de las provincias en la regulación del empleo.