Estados Unidos: huyó de un control de la ICE y provocó un choque que mató a una maestra

El conductor guatemalteco, de 38 años, está acusado de homicidio vehicular tras el hecho ocurrido en Georgia durante un operativo migratorio.

La maestra se dirigía hacia la escuela en la que trabajaba cuando la chocó un hombre que evadió un control del ICE.

Un conductor de 38 años fue detenido en el estado de Georgia, Estados Unidos , tras provocar un choque fatal mientras intentaba evadir un control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . El incidente provocó la muerte de una maestra que se dirigía a su trabajo.

El episodio se registró alrededor de las 7:45 del lunes, hora local, en la Avenida Whitefield, en la intersección con Truman Parkway, en las afueras de la ciudad de Savannah .

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem identificó al conductor involucrado como Oscar Vásquez López y confirmó que el sujeto es de nacionalidad guatemalteca .

“Un estadounidense inocente perdió la vida porque un extranjero ilegal criminal intentó evadir el arresto”, dijo la funcionaria sobre el acusado, que no posee antecedentes penales, aunque se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal.

La víctima, en tanto, fue Linda Davis, una docente de educación especial en su primer año en la escuela Herman W. Hesse K-8.

Luego del choque, ambos conductores fueron trasladados al hospital, donde se confirmó la muerte de Davis. Vásquez López, por su parte, solo sufrió heridas menores.

La Policía del Condado de Chatham informó también que otro vehículo que circulaba por la zona estuvo involucrado en el accidente, aunque no se registraron heridos ni traslados médicos relacionados con esa unidad.

Cuáles son las acusaciones que afronta el detenido

Vásquez López enfrentará múltiples cargos en relación con el choque fatal. Entre las acusaciones enumeradas oficialmente figuran homicidio vehicular en primer grado, conducción temeraria, conducir sin licencia válida y no obedecer un dispositivo de control de tránsito.

Las autoridades precisaron, además, que el conductor estaba siendo buscado por agentes federales para hacer cumplir una orden de deportación emitida por un juez de inmigración en 2024.

Maestra ICE conductor Una alta funcionaria de Estados Unidos confirmó la identidad y la nacionalidad del conductor que provocó el choque.

Vásquez López quedó detenido y bajo la representación de un defensor oficial del condado. “Reconocemos la preocupación de la comunidad y extendemos nuestras condolencias a quienes resultaron perjudicados”, dijo Don Plummer, portavoz del Consejo de Defensores Públicos de Georgia.

También indicó: “El señor López se presume inocente. Revisaremos las pruebas y las abordaremos donde corresponde: en el tribunal, no en la prensa”.

Cómo fue el choque fatal, según las autoridades

La portavoz del ICE, Lindsay Williams, explicó que el conductor se detuvo inicialmente cuando los agentes activaron las sirenas, pero volvió a acelerar cuando se acercaron a su vehículo. En ese trayecto, realizó una maniobra en U y cruzó un semáforo en rojo antes de impactar contra el automóvil de la maestra.

Consultada sobre si existió una persecución, Williams respondió: “¿Perseguirlo? No diría eso. Lo siguieron hasta que chocó”.

En la misma línea, la portavoz de la policía del condado, Betsy Nolen, señaló: “Según los hallazgos preliminares, creemos que la persecución fue relativamente corta en duración y distancia”.

El choque ocurrió a poca distancia de la comisaría de Whitefield, lo que permitió que oficiales en patrulla llegaran al lugar casi de inmediato.

Georgia Así quedaron los vehículos tras el fatal choque en Georgia, Estados Unidos.

Un video de una cámara de seguridad, difundido por el medio local WTOC-TV, mostró una camioneta pickup roja circulando a gran velocidad frente a la escuela Herman W. Hesse K-8, seguida por vehículos con luces intermitentes a pocos segundos de distancia.

En imágenes posteriores del lugar del choque, se observó que uno de los vehículos involucrados coincidía con esas características.

Cómo reaccionó el entorno de la maestra

Funcionarios escolares del sistema Savannah-Chatham confirmaron que Linda Davis se dirigía a la escuela al momento del choque, pese a que ese día no había clases por el feriado del Día de los Presidentes, porque los docentes sí debían presentarse a trabajar.

“Ella dedicó su carrera a garantizar que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito”, la recordó la directora del establecimiento donde trabajaba Davis, Alonna McMullen, en declaraciones citadas por CNN.

En ese sentido, agregó: “Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un entorno acogedor para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban”.