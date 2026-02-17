Crimen y misterio en Costa Rica: hallan muerto a Kurt Van Dyke, leyenda del surf estadounidense

Fue encontrado atado y con heridas de arma blanca. Estaba con su pareja, que sufrió heridas leves. Sospechan que se trató de un robo.

El surfista practicó ese deporte desde los siete años y desarrolló una trayectoria reconocida dentro de la disciplina.

Kurt Van Dyke , una leyenda del surf estadounidense , fue encontrado muerto debajo de una cama, atado, con heridas de arma blanca y signos de asfixia, en la vivienda donde residía en Costa Rica . Las autoridades creen que se trató de un robo , aunque no descartan otras hipótesis.

Una mujer de 31 años estaba con Van Dyke en la casa ubicada en la provincia de Limón. Oficialmente se informó que era su pareja y que solo sufrió heridas leves pese a ser amordazada y golpeada.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos se vieron sorprendidos en la casa de la localidad de Cahuita por dos hombres armados que ingresaron durante la mañana.

Los delincuentes atacaron en primer lugar a Van Dyke y lograron reducirlo. Posteriormente, dejaron a la mujer sin posibilidades de defenderse, al abordarla en el baño de la vivienda.

Luego del asalto, los sospechosos abandonaron el lugar llevándose un vehículo Hyundai Elantra del año 2013., dinero en efectivo y objetos de valor.

La principal hipótesis del crimen

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su portavoz del OIJ, Carlos Valverde, informó que el caso continúa bajo análisis y que no existe, por el momento, una hipótesis definida, aunque la sospecha principal es que que se trató de un robo.

El cuerpo, según se informó, fue encontrado luego de que las autoridades recibieran una alerta a las 10:50 de la mañana sobre la presencia de un hombre muerto en una habitación.

Surfista Había llegado a Costa Rica en 1983, atraído por la ola conocida como “Salsa Brava”

Agentes judiciales se desplazaron hasta el inmueble, ubicado en el municipio de Talamanca, y confirmaron el deceso.

Según reportes preliminares citados por CNN en Español, los sospechosos habrían amenazado a las víctimas con un arma de fuego y las mantuvieron retenidas durante varios minutos mientras sustraían pertenencias.

Quién era el surfista que fue hallado muerto

Nacido en Santa Cruz, California, Kurt Van Dyke era hijo de Gene van Dyke, pionero del surf en el norte de California, y de Betty, una de las primeras mujeres en practicar este deporte. Comenzó a surfear a los siete años y desarrolló una trayectoria reconocida dentro de la disciplina.

Conocido como "King", participó en numerosas competencias y fue considerado una figura histórica del surf estadounidense hasta que en 1983 llegó a Costa Rica atraído por la ola conocida como “Salsa Brava”, ubicada en el sur del país.

Con el paso del tiempo, se estableció en el país caribeño, donde llegó a administrar el Hotel Puerto Viejo y a construir una relación con una mujer local.

Embed - Instagram video by Kurt Van Dyke • Feb 24, 2023 at 2:16 PM View this post on Instagram

Peter Van Dyke, hermano de la víctima, declaró este lunes al California Post que Kurt “no tenía problemas con nadie” y “nunca hizo daño a otra persona”. “Mi hermano era una persona muy benévola y generosa que ayudaba a casi cualquiera. Kurt siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todos los que lo conocían lo sabían”.

También lamentó el presente de la nación centroamericana en cuestiones referidas a la seguridad: “Costa Rica no es como hace 15 años. Hay muchos asesinatos, muchos robos”.