Dos vuelcos en media hora en la Ruta 51: cinco personas heridas

Los accidentes ocurrieron en un lapso de media hora y fueron protagonizados por dos autos. Los ocupantes tuvieron que ser trasladados a hospitales de la región.

El intenso movimiento del fin de semana largo en las rutas de la región no está exento de siniestros y en la tarde de este lunes, se tomó conocimiento de dos vuelcos en la Ruta Provincial 51, con un saldo de cinco heridos.

Uno de los primeros incidentes, según lo informado por el sitio Centenario Digital, ocurrió a la altura de Lindero Atravesado, en el acceso a PAE. Por circunstancias que se desconocen, el conductor de un Volkswagen Gol perdió el control y protagonizó un violento autovuelco.

Se pudo establecer que en el vehículo viajaban dos hombres y una mujer que, de manera inicial, fueron asistidos por otros automovilistas. Luego, se hizo presente la Policía provincial y se dispuso su traslado al hospital de San Patricio del Chañar.

Respecto de la identidad de los accidentados, solo trascendió que serían oriundos de Neuquén capital.

Vuelco en la ruta 51 Video: gentileza Rigo Castaño.

Otro accidente a dos kilómetros

Apenas media hora después, a unos dos kilómetros, se produjo un segundo siniestro de características similares. En este caso, el vehículo que volcó fue un Fiat Tipo, que estaba ocupado por una mujer y un hombre. Justamente, hubo una rápida intervención de Bomberos debido a que habían sido convocados al accidente ocurrido en Lindero Atravesado.

Tras los primeros auxilios, se resolvió que las dos personas accidentadas fueran trasladadas al hospital Natalio Burd de Centenario con el fin de realizarles una serie de estudios y comprobar el carácter de las lesiones que sufrieron.

Hasta el sitio del siniestro concurrieron los agentes de la División Tránsito Villa Obrera de la Policía neuquina, que se encargaron de llevar a cabo distintas pericias.

accidente - Ruta 40- Choque- Junín de los Andes-1 Gentileza En Contacto con la Gente

Los dos vehículos que protagonizaron los vuelcos terminaron con importantes daños y estaba previsto que fueran retirados por grúas.

Hasta el momento, el siniestro más grave ocurrido durante el fin de semana largo en las rutas neuquinas ocurrió el sábado, cuando una colisión múltiples dejó el saldo de 11 personas heridas.

Según explicó Jorge Curiñanco, bombero voluntario de Junín de los Andes, el siniestro ocurrió el sábado pasado, minutos previos a las 17, en un tramo recto de la Ruta Nacional 40, próximo al puente Quilquihue, distante a unos 12 kilómetros de Junín de los Andes.

Intensa tarea de auxilio en la Ruta 40

Los vehículos involucrados en el choque en cadena sobre la Ruta 40 se dirigían a la localidad de Junín, provenientes de San Martín de los Andes, cuando ocurrió el siniestro. "A nosotros nos informa personal del hospital que habían recibido el llamado también por un siniestro con varios vehículos involucrados y varios lesionados. Primero enviamos una dotación y luego una segunda", relató Curiñanco a LMNeuquén.

El bombero señaló que las primeras informaciones daban cuenta de que como consecuencia del impacto había tres heridos, pero cuando llegaron al lugar constataron que eran 11 y debieron solicitar un mayor número de ambulancias.

"En un primer momento, trabajamos con cinco ocupantes que estaban ahí lesionados, la mayoría ya estaban fuera de los vehículos y después, a medida que íbamos evaluando en el lugar, seguían apareciendo lesionados. En un total tuvimos los 11 involucrados con diferentes heridas. Hasta ese momento ninguno era de riesgo", dijo y recordó que el hospital de Junín tiene la capacidad de atender pacientes graves, pero en caso de necesitar estudios adicionales como tomografías, se suelen derivar a San Martín.