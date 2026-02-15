La Policía recuperó más bicis robadas a neuquinos y quiere devolverlas

Desde la Comisaría Segunda, se hizo una nueva convocatoria para que las víctimas de ilícitos comprueben si se trata de sus vehículos de dos ruedas.

Una vez más, la Comisaría Segunda realizó una convocatoria para devolver bicicletas que fueron sustraídas.

Como ya lo hicieron en anteriores oportunidades, los responsables de la Comisaría Segunda de esta capital buscan concretar la devolución de bicicletas recuperadas en distintos allanamientos. Los funcionarios no desconocen que muchos de estos vehículos fueron sustraídos a personas que los utilizan en forma habitual y que se trata de su único medio de movilidad.

“En el marco de distintos allanamientos realizados por personal policial de esta Unidad de Orden Público, se procedió al secuestro de dos bicicletas, las cuales se encuentran actualmente resguardadas en el depósito de esta dependencia”, señalaron desde la Policía provincial.

Respecto de las razones de la convocatoria para llevar adelante su devolución, indicaron que “los rodados se hallan en buen estado de conservación y, hasta el momento, no ha sido posible establecer la identidad de sus legítimos propietarios”.

Entre los requisitos que se piden para efectuar el reclamo correspondiente, apuntaron que los vecinos deberán acercarse a la sede de la unidad policial, ubicada en las calles Olascoaga y Montevideo, “con la documentación correspondiente y/o pruebas de titularidad, a fin de iniciar el procedimiento de entrega conforme a la normativa vigente”.

Convocatorias permanentes

En las últimas semanas del año pasado, los integrantes de la Comisaría Segunda efectuaron varios secuestros de bicicletas en distintos procedimientos.

Debido a que en algunas ocasiones no se presentan las denuncias por los ilícitos, los efectivos tuvieron múltiples dificultades para conocer el posible origen de los vehículos. Frente a esta situación, se adoptó un criterio similar al de estos últimos días y se difundieron las imágenes de las bicicletas robadas a través de la red social Facebook.

El mecanismo resulta ser muy útil porque las víctimas o personas cercanas a ellas, reconocen las bicicletas y se presentan en la comisaría a reclamar su restitución.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

En enero de este año, se hizo una convocatoria similar y la Policía provincial resaltó que las bicicletas, de distintos modelos y marcas, se encontraban resguardadas en el depósito y que la mayoría estaba en muy buen estado de conservación. Sin embargo, permanecían en el lugar porque nadie se acercó a reclamarlas.

“Se solicita a las personas que hayan sido damnificadas por la sustracción o extravío de una bicicleta, y que consideren que alguna de las publicadas podría ser de su propiedad, acercarse a la Comisaría Segunda, en Avenida Olascoaga y Montevideo, con la documentación correspondiente y/o pruebas de titularidad”, resaltaron en aquel momento en forma oficial.

En tanto, las imágenes de las bicis fueron publicadas en el espacio oficial de la Policía en Facebook.

Motos

En el caso de las motos, la devolución es menos complicada porque en una mayoría de situaciones fueron realizadas las denuncias por las víctimas y las fuerzas de seguridad pueden comprobar si existe un pedido de secuestro vigente. A partir de datos claves como números de motor o chasis, logran identificar a los propietarios y las comisarías donde se realizó la presentación inicial por el ilícito.