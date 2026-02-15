Susto en un hotel céntrico: los bomberos controlaron un principio de incendio

El fuego se inició en la cocina del Hotel Tower y fue sofocado a tiempo por los bomberos, por lo que no hubo evacuaciones masivas.

El incendio en el hotel se inició este domingo por la tarde.

Un principio de incendio generó momentos de tensión en un hotel del centro de la ciudad de Neuquén , aunque la rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio. No se registraron personas heridas ni daños de gravedad , y el establecimiento pudo retomar su funcionamiento habitual tras el operativo.

El incidente ocurrió durante la tarde de este domingo en el Hotel Tower , ubicado en calle Belgrano 174, en pleno centro de la ciudad. El fuego se originó en el sector de la cocina y fue detectado a tiempo por el personal del lugar, que dio aviso a los servicios de emergencia.

Según se supo, las dotaciones de bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar el foco ígneo antes de que se extendiera a otras dependencias del hotel. El operativo incluyó tareas de ventilación y control de posibles focos secundarios, además de una inspección preventiva en las instalaciones afectadas.

El incendio se habría iniciado por un desperfecto en el área de cocina, aunque las causas exactas aún son materia de evaluación técnica. El fuego fue contenido en un espacio reducido, lo que evitó que alcanzara habitaciones u otras áreas comunes del establecimiento.

Principio de incendio hotel Tower (3) Claudio Espinoza

En tanto, no fue necesario evacuar a los huéspedes de manera masiva. Solo se realizaron medidas preventivas en los sectores cercanos al foco del incendio, mientras el personal de seguridad y mantenimiento trabajó junto a los bomberos para garantizar la seguridad del edificio.

Mirá cómo se vivió el operativo para apagar el incendio

Principio de incendio hotel Tower (9) Claudio Espinoza

Principio de incendio hotel Tower (8) Claudio Espinoza

Principio de incendio hotel Tower (7) Claudio Espinoza

Principio de incendio hotel Tower (6) Claudio Espinoza

Principio de incendio hotel Tower (5) Claudio Espinoza

Principio de incendio hotel Tower (4) Claudio Espinoza

Principio de incendio hotel Tower (2) Claudio Espinoza