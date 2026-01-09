Susto por un incendio en un hotel de Caviahue: "Fue poco, podría haber sido peor"

La presencia de humo y fuego precisó la intervención de Policía y Bomberos Voluntarios de Caviahue. El foco estuvo en un termotanque.

En la villa turística de Caviahue se registró un principio de incendio en un Apart Hotel Margarita que generó gran preocupación, y requirió la intervención de Policía y Bomberos Voluntarios. "Fue poco, podría haber sido peor", indicaron a LM Neuquén con gran alivio por la reacción de una huésped, quien alertó a las autoridades.

El siniestro ocurrió este jueves por la noche cuando la Comisaría 40 fue alertada por una huésped de la presencia de humo dentro de uno de los departamentos ubicado sobre calle Los Pehuenches de esta localidad. Particularmente, la situación fue advertida en cercanías del termotanque.

"Al dar la vuelta al patio, nos damos cuenta de que le faltaba el caño de respiración al artefacto, y ahí se había originado el fuego", informó el comisario Juan Carlos Tapia a LM Neuquén .

incendio hotel caviahue

"La cabaña era compuesta, estaba vestida con madera, elementos inflamable, impermeables, todo para iniciar el fuego inmediato", aseguró.

Cómo fue el incendio en un Apart Hotel de Caviahue

En el interior del inmueble se encontraban dos personas mayores de edad y dos menores, quienes resultaron ilesos y no presentaron síntomas por inhalación de humo. La situación fue controlada en su totalidad, sin registrarse víctimas ni mayores daños materiales.

incendio hotel caviahue (2)

En cuanto a las acciones, detalló que los efectivos policiales actuaron con celeridad logrando sofocar el foco ígneo mediante el uso de matafuegos pertenecientes a la unidad y también mangueras de los vecinos con agua de red, evitando así que el incendio se propagara y pusiera en riesgo la integridad de las personas y la estructura del complejo.

Los daños, según indicó, fueron en el termotanque y la parte posterior de la vivienda, en el techo donde se generaron las quemaduras por la propagación del fuego. Por este motivo, la encargada tuvo que diagramar la estadía de los turistas, en otro alojamiento, por el polvillo de matafuego y olor a humo.

incendio hotel caviahue

Alivio y agradecimiento por la rápida colaboración para extinguir del incendio

El procedimiento llevó tranquilidad a los vecinos y vecinas de Caviahue. En diálogo con LM Neuquén, la administradora, María René Garrafa explicó que el origen del incendio estuvo relacionado con problemas técnicos asociados a las condiciones climáticas.

"El fuego originó porque tuvimos muchos días de fuertes vientos. Y no nos dimos cuenta de que se voló el sombrero y caño de un artefacto de gas", dijo y agregó que al no estar a la vista no pudieron darse cuenta. "Eso quedó al ras del techo que es de madera y dio origen al fuego", indicó.

En tanto, dedicó palabras de agradecimiento y felicitaciones para las fuerzas: "intervino la policía local, Silvio Morales, un vecino de la localidad que ante nuestro llamado amablemente nos ayudó y bomberos".

incendio caviahue hotel

