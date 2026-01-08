Robaron una camioneta Amarok cerca de Ruta 7 y la prendieron fuego en la meseta

Fuentes allegadas al caso deslizaron que el robo podría haberse cometido con un inhibidor de alarma. Bomberos de la Policía de Neuquén realizaron pericias.

Este miércoles se registró un hecho de inseguridad en Centenario a raíz del robo de una camioneta Volkswagen Amarok cerca de Ruta 7. El siniestro fue denunciado en la Comisaría Quinta el miércoles por la mañana. Luego, durante la tarde las autoridades relevaron el incendio de la misma en la meseta .

De acuerdo a la presentación policial que realizó el dueño de la pick up, los ladrones lograron llevársela cuando estaba estacionada sobre la calle Padre Jacinto Stábile de Centenario, en cercanías a la segunda rotonda de la ruta provincial. Al referir que justo estaba frente a la vivienda y con el cierre centralizado colocado, se sospecha que hayan utilizado un inhibidor de alarma para llevarse el valioso botín.

Según consignó Centenario Digital, desde el Centro de Monitoreo también alertaron sobre el robo mediante una placa también y el resto de las unidades recibió el aviso sobre las descripciones de la pickup doble cabina.

Investigan el robo e incendio de la Amarok

Horas más tarde, en la zona de canteras, en la meseta y a pocos metros de la Ruta 67, el personal policial la encontró en pleno incendio, con altas columnas de fuego y llamas. Por este motivo le dieron intervención a Bomberos Voluntarios de Centenario.

Hasta el momento, se estima que los ladrones la abandonaron allí y la incendiaron para luego emprender la huida.

Por su parte, la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso que personal de bomberos de la Policía de Neuquén perite el rodado y luego este sea entregado a su propietario, aunque debido al grave incendio, se constataron daños totales.}

Terror por un borracho al volante de una Amarok sin una rueda y con la llanta incendiada

La tarde del domingo en el barrio 14 de Octubre, en Neuquén, se vio sacudida por un estruendo que se oyó a varias cuadras y que hizo salir a vecinos alarmados. Una camioneta Volkswagen Amarok avanzaba por calle Troitinho sin una de sus ruedas delanteras, mientras la llanta golpeaba de lleno contra el pavimento y desprendía chispas en cada metro. Al volante iba un hombre en estado de ebriedad.

El incidente no comenzó allí. Según relataron testigos, la Amarok venía de protagonizar un accidente previo en la zona de Mercantiles. Pese al daño sufrido y a las condiciones totalmente inseguras del vehículo, el conductor decidió seguir circulando por distintos sectores de la ciudad, hasta ingresar al 14 de octubre con la camioneta ya prácticamente incontrolable.

El sonido metálico, repetitivo y violento alertó a quienes se encontraban en sus casas. La escena generó preocupación inmediata. Las chispas que salían desde el tren delantero, el humo y el desgaste extremo de la llanta crearon un escenario de riesgo que motivó el aviso urgente a las autoridades. Una dotación policial llegó al sector mientras distintos residentes intentaban identificar la trayectoria del vehículo en fuga.

Amarok borracha

Un raid por varios barrios y una persecución improvisada

Con el correr de los minutos, los vecinos comenzaron a reconstruir el recorrido que había hecho el conductor alcoholizado. Allí cobraron relevancia los testimonios de personas que siguieron la secuencia desde otros puntos de la ciudad.

“Salí y me encontré con el incendio de la cubierta”, contó a LM Neuquén un vecino del barrio, que presenció parte del episodio. “Después me dirigí hacia el final de la calle acompañando al móvil policial. Ahí nos enteramos de todo el raid de la camioneta, porque además lo seguían desde otro barrio, dos motos y un auto, que supongo deben haber visto cuando chocó en otro lugar y se dio a la fuga”.

Según este testigo, la cubierta encendida quedó en la intersección de Troitinho y Del Pin, a una cuadra de donde la camioneta fue avistada. El trayecto previo, indicaron, habría comenzado en el barrio Terrazas de Neuquén, donde también circuló con severos daños y un comportamiento errático.