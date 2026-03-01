El gobernador Rolando Figueroa anticipó otra inversión récord en móviles policiales

En el presente año, está previsto sumar 353 patrulleros, lo que representa un refuerzo del 60 por ciento de la flota. También llegarán nuevas autobombas.

En consonancia con el trabajo que se está desarrollando hasta el momento en materia de seguridad en la provincia, el gobernador Rolando Figueroa anticipó este domingo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura que se redoblarán las inversiones en equipamiento y que está previsto comprar 353 móviles policiales. También destacó la llegada de nuevas autobombas.

“Invertimos fuertemente en equipamiento y tecnología: más de 300 nuevos móviles ya recorren la provincia y este año vamos a sumar 353 más, lo que nos llevará a un incremento de más del 60 por ciento respecto de la flota vehicular existente en diciembre de 2023”, aseguró el primer mandatario provincial.

Con eje en la modernización y profesionalización de la fuerza, Figueroa anunció varias inversiones para la Policía neuquina y Bomberos. Confirmó que “estamos próximos a incorporar tres autobombas para los bomberos de la Policía, dos de los cuales cuentan con escalera telescópica de cuatro tramos, que permite trabajos en altura hasta 30 metros”.

El gobernador remarcó que estas inversiones se complementan con la incorporación de drones, software de investigación de última generación, dispositivos para la detección de drogas y equipamiento especializado, además de un salto histórico en videovigilancia.

En el mismo sentido, informó que “con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, autorizamos la compra para la incorporación de dispositivos Taser, cámaras corporales y equipamiento complementario para fortalecer la capacidad de intervención en todo el territorio provincial”.

"Tenemos una excelente Policía"

A la hora de brindar un panorama de la tarea que se está desplegando para mejorar la prevención y atacar el delito, Figueroa indicó que “desde el primer día de la gestión tomamos una decisión clara: poner a la seguridad como una de las prioridades de este gobierno”.

“Tenemos una excelente Policía”, recalcó y recordó que se incorporaron 1.848 efectivos policiales y penitenciarios, superando el número de egresados de los cuatro años anteriores. El gobernador enfatizó también que el crecimiento fue acompañado por mejoras salariales y una mayor inversión en capacitación y tecnología.

“Este es el camino que elegimos: una seguridad planificada, con inversión, con presencia territorial y con resultados visibles”, completó Figueroa.

El gobernador destacó los logros en materia de seguridad, y recordó que desde el inicio de la gestión se impulsaron reformas estructurales del marco legal, entre ellas la Ley de Reiterancia que permitió “terminar con la puerta giratoria”.

También se refirió a la nueva Ley Orgánica de la Policía, la creación de los consejos regionales de seguridad y la desfederalización de los delitos vinculados al narcomenudeo.

La lucha contra el narcotráfico

El gobernador destacó el acuerdo político firmado el 1 de abril del año pasado con los tres poderes del Estado, donde se asumió el compromiso de combatir con acciones concretas el tráfico de drogas. En esta línea celebró la medida que permitió intensificar las investigaciones y permitió la concreción de 236 allanamientos, con un saldo de 286 detenidos y 92 condenas.

“En Neuquén no protegemos a quienes venden drogas”, subrayó y agradeció a los vecinos. Informó además que la política de seguridad también se reorganizó territorialmente “con el objetivo de lograr mayor cercanía, cobertura y rapidez de respuesta según cada realidad local”.

“Dimos un salto histórico en videoseguridad, con la instalación de más de 1.500 cámaras integradas con los centros de monitoreo de distintas localidades, lo que permite optimizar las tareas de control preventivo y de investigación delictual junto a los municipios”, apuntó.

Finalmente, en materia penitenciaria, Figueroa recordó que se inauguró un pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención 11 y se proyectan obras entre este año y 2027 para resolver de manera definitiva una crisis estructural de décadas.