Tras el comienzo de clases en primaria, los secundarios inician con paro

Esta medida responde a la adhesión de ATEN a una medida a nivel nacional que convoca CTERA. La secretaria general Fany Mansilla explicó los motivos.

El pasado miércoles 25 de febrero comenzaron oficialmente las clases en Neuquén y miles de estudiantes regresarán a las aulas en todos niveles inicial y primario. Tras el receso de verano, las escuelas públicas y privadas volverán a abrir sus puertas en el marco del calendario escolar establecido por el Consejo Provincial de Educación ( CPE ).

De igual manera, este no es el caso del nivel secundario, que se verá atravesado por una medida de fuerza para comenzar sus clases. Días atrás, la secretaria general de ATEN provincia, Fany Mansilla , confirmó que el gremio neuquino adherirá al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo 2 de marzo, una semana después del inicio primario.

En declaraciones al programa Línea Abierta de LU5 , indicó que la medida será por 24 horas y que el congreso de CTERA definió un plan de acción ante el "complejo contexto" que atraviesa el sistema educativo en distintas provincias y a nivel país. " El paro tiene que ver con lo salarial, lo presupuestario y la exigencia de una nueva ley de financiamiento educativo" , señaló la dirigente del gremio docente neuquino.

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-2 Fany Mansilla advirtió sobre una "péligroso" proyecto del gobierno nacional en materia educativa. Gentileza ATEN

"En contra de esta ley nefasta que intenta arrasar con la educación pública"

Así, cuestionó que CTERA no fue convocada a la paritaria nacional docente, instancia que fija el piso salarial para todas las jurisdicciones y también alertó por el impacto de un proyecto impulsado desde el Gobierno nacional, al que definió como una “ley de libertad educativa”.

En redes sociales, Mansilla se mostró a través de un video publicado por ATEN: "los y las trabajadores de la educación marchamos y paramos en el marco del paro nacional de CTERA". Y siguió: "Nos convoca la defensa de nuestras condiciones laborales y jubilatorias, por una ley de financiamiento educativo, por la paritaria nacional, por salarios dignos, por presupuesto para la educación".

"En contra de esta ley nefasta que intenta arrasar con la educación pública", concluyó la secretaria general, invitando a la convocatoria este lunes a las 11 horas en el monumento a San Martín de Neuquén Capital.

Embed

Paro de ATEN: las razones y la alerta de un proyecto

Según detalló Mansilla en su diálogo con LU5, la iniciativa propone modificar el sistema de designación docente. “Hoy los docentes son designados por orden de mérito a través de juntas de clasificación. Se presentan antecedentes, cursos, antigüedad, certificado de antecedentes penales. Hay un orden claro. Esta ley rompe esa estructura”, afirmó.

Advirtió que el proyecto contempla que las designaciones se realicen en cada institución y que se conformen consejos de padres que intervengan en la evaluación del desempeño docente.

“Imaginemos lo que significa para una familia tener que trabajar y además hacerse cargo de definir docentes o evaluar rendimientos. Es grave porque ataca la carrera docente”, sostuvo.

La dirigente también confirmó que ATEN presentó una nota al ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y a la ministra de Educación, Soledad Martínez, para exigir la conformación de mesas técnicas pendientes.