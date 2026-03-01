A favor y en contra: qué opinaron los diputados sobre el discurso del gobernador Rolando Figueroa

Tras los anuncios del gobernador, los legisladores de las distintas bancadas hablaron sobre los desafíos planteados para este año en la Legislatura.

El gobernador Rolando Figueroa brindó su discurso inaugural de sesiones ordinarias en la Legislatura donde hizo un recorrido de la situación que encontró al asumir su mandato y brindó anuncios de lo que vendrá para mejorar la situación financiera y organizacional de la provincia.

Figueroa dijo que tuvieron que poner en marcha una provincia que se encontraba en "emergencia sanitaria, penitenciaria y de obra pública" y mencionó además una "deuda moral", en referencia a la causa de los planes sociales y a los "ñoquis" que echó del Estado.

En cuanto a los anuncios lanzó obras viales y educativas, planes de viviendas y deporte y también varios en materia energética, obras que algunos diputados respaldaron y otros vieron "poco".

Tras los anuncios, legisladores de distinto sectores opinaron sobre lo planteado y tomaron el guante sobre los desafíos para este año.

"Hace años que Neuquén está para mucho más"

"Creo que es importante entender que en materia presupuestaria, producto de una producción que sigue creciendo, da la oportunidad de repensar la provincia de Neuquén. Vengo sosteniendo hace años que Neuquén está para mucho más, y es momento de resolver todos los problemas y diagramar el Neuquén del futuro porque presupuestariamente el recurso te lo permite", sostuvo el diputado provincial Darío Martínez (Unión por la Patria) a LM Neuquén.

Y agregó: "Hay que ver si la gestión lo permite porque hasta ahora venimos con subejecuciones presupuestarias todos los años".

El legislador peronista dijo que espera que los anuncios del gobernador se ejecuten " de verdad", aunque marcó otros temas importantes como en vez de exportar gas, también exportar electricidad o la creación del hidrógeno azul que se hace con base a gas.

Dijo que como desafíos para este año tienen el de establecer un precio referencial en el cálculo de regalías en el tema del gas, para evitar que la productoras bajen el precio del gas en el boca de pozo.

Por su parte, Francisco Lepore (Avanzar) consideró el discurso del gobernador "claro" y didáctico" y destacó que haya hablado de "dónde venimos cuando asumimos", que tiene que ver con la deuda en materia de obra pública, dijo, y la deuda moral de la cantidad de cosas pendientes que había en la Provincia.

"Tenemos ganas de seguir mejorando las condiciones de nuestra provincia. Con la presentación de un plan quinquenal, con lo que tiene que ver con grabar al 3% a la minería, que se presentó un proyecto de ley que rápidamente vamos a empezar a tratar", comentó el diputado.

Con respecto a las leyes a tratar este año mencionó la reforma del Código de Familia, también un nuevo Código Contravencional, y las leyes impositivas vinculadas a grabar con regalías a la minería y el desafío de la creación de la universidad provincial de las artes.

"Repitió el esquema de todos los años"

En la otra vereda, el diputado provincial del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, dijo que "repitió el esquema de todos los años al descargar la responsabilidad en la herencia". Aseguró que "a esos que les descarga la herencia son los que después le votan a favor las leyes de todo lo que pide el gobierno".

"Nosotros encontramos en el discurso con el gobernador que es un claro lineamiento con el gobierno nacional. Intentó separarse en un momento, cuando dijo que no estaba ajustando pero en realidad es parte del ajuste. Hizo un relato de una provincia alejados de la realidad. La pobreza creció en Neuquén, la desigualdad creció", destacó el diputado, quien además destacó que Figueroa nombró varias veces al ministro nacional de Hacienda Luis Caputo y dijo que parecen "amigos del alma".

Blanco insistió con que el gobernador está "alineado" con el gobierno nacional y que "profundiza el saqueo". "El gobernador vive en otra realidad, habla de las mejoras en educación mientras que 70 escuelas no pudieron iniciar, habla de inversiones en salud y se cae el techo del Hospital Castro Rendón cada vez que llueve", destacó.

A su turno, consultada por LMN, Verónica Lichter (PRO-Propuesta Republicana-Compromiso Neuquino), consideró que "el discurso me pareció muy esperanzador, mucho futuro. Reconociendo las deudas del pasado, pero planteando cómo cada vez achicarlas más y eso da esperanza. Hoy en un contexto confuso mundial, que todos los días nos despertamos y pasa algo, el tener un rumbo claro da ganas de hacer".

Gabriel Álamo, diputado del MPN, destacó la revisión que hizo el gobernador y la mirada en el futuro, que dijo, es prometedor. "El gobernador habló claramente de sus prioridades, de monetizar el subsuelo y de cómo se invierte en educación, salud e infraestructura algo que puedo dar cuenta porque soy un recorredor del interior y vemos mucha inversión ahí. Esperamos tener un año de mucha tarea legislativa", mencionó el legislador que destacó que su bloque representa la primera minoría con 10 diputados.

"Muy contenta y orgullosa de seguir renovando el compromiso con nuestros vecinos", comentó Luz Rios (Comunidad), quien además destacó que trabajarán en todos los proyectos de ley que anunció el gobernador que va a enviar a la Cámara.

La legisladora de Villa La Angostura dijo que el desafío en la Legislatura es "establecer los marcos necesarios para favorecer al ciudadano". "Que esos marcos estén pensando en las nuevas tecnologías, leyes simples de fácil aplicación y que sirvan", aseguró.

Las opiniones de Pablo Todero y Marcelo Rucci

También opinó del discurso de Figueroa, el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, quien consideró que no se refirió a la recientemente aprobada reforma laboral ya que ya dijo "al mandar a sus diputados y senadores a votarla a favor".

"Una reforma laboral que va a perjudicar a los neuquinos, a los trabajadores y trabajadoras. Sobre todo a los del petróleo. Después de todo lo que dijo hoy sobre ese sector, justamente a ellos es a unos de los que más va a golpear. La caída de los convenios, las indemnizaciones", destacó Todero.

El secretario general del sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, también estuvo acompañando al gobernador en su discurso inaugural con una gran cantidad de trabajadores quienes lo escucharon desde las escalinatas de la Legislatura. Hubo muchas banderas, bombos y aplausos.

Al finalizar el discurso Rucci se refirió a la reciente ley de reforma laboral que se aprobó n el Congreso de la Nación y dijo que los trabajadores están contenidos por la organización que dirige.

"Ellos confían en nuestro gremio y nosotros vamos a estar junto a ellos. Hay algunos temas que son impracticables en nuestro sector", aseguró el dirigente quien aclaró que está en diálogo permanente con el gobernador.