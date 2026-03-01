Figueroa anunció créditos hipotecarios para construir y ampliar la vivienda: quiénes podrán acceder

Durante la apertura de sesiones, el gobernador confirmó que el programa arrancará en agosto de 2026 en Nequén.

El gobernador Rolando Figueroa anunció en su discurso ante la Legislatura que "a partir del mes de agosto del 2026 pondremos en marcha el programa provincial de créditos hipotecarios , con financiamiento público provincial no bancario".

El mandatario provincial inauguró este domingo el 55° período de sesiones ordinarias legislativas en Neuquén.

Figueroa anticipó que "serán créditos individuales para la construcción, ampliación y/o terminación de la primera vivienda financiados con recursos neuquinos".

El gobernador sostuvo que serán otorgados con "tasas accesibles, criterios de priorización, transparentes y mecanismos de fideicomiso de suelo aportado para viviendas multifamiliares".

Creditos para viviendas Figueroa

"Se trata e un sistema pensado para la clase media trabajadora, para quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional", enfatizó Figueroa.

Además recordó que días atrás lanzaron una línea de crédito Hogar Rural Sustentable, "orientada a mejorar la calidad de vida de las familias rurales".