Secuestraron en El Chañar una camioneta robada en Neuquén y buscan al conductor que se dio a la fuga

La camioneta estaba en El Chañar abandonada y en marcha. Los registros permitieron determinar que habia sido robada diez dias atras en el centro neuquino.

Una camioneta con pedido de secuestro por robo fue recuperada este viernes por personal policial durante un operativo preventivo realizado en San Patricio de El Chañar. El vehiculo aparentaba haber sido abandonado: estaba mal estacionado y con el motor encendido. La situacion desperto la sospecha inmediata de los efectivos policiales.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaria 13, alrededor de las siete de la tarde, mientras realizaban tareas de patrullaje en la interseccion de las calles Cerro Waile e Ingeniero Gasparri Sur.

Segun informaron por los canales oficiales de comunicación, los uniformados observaron a una Toyota Corolla Cross que se encontraba parcialmente sobre la vereda sin ocupantes en su interior y aun en marcha. El estado del rodado llamó la atención de los policías que procedieron a realizar las primeras verificaciones sobre la procedencias en el lugar.

robo el chañar camioneta

Búsqueda del conductor de la camioneta robada en Neuquén

De manera simultanea, la guardia de prevención recibió un llamado telefónico que advertía sobre una situación de riesgo. Coincidente con el episodio, alertaba sobre un hombre que circulaba por la zona conduciendo una camioneta de características similares, en aparente estado de ebriedad y alta velocidad, sin importad la seguridad vial ni las normas de tránsito.

Ante esa situación se dispuso un patrullaje intensivo con apoyo de personal motorista para dar con el paradero del conductor desaparecido, aunque el operativo no logro dar con el sujeto.

Posteriormente, al consultar los datos de la camioneta a través del Centro de Análisis Criminal, se confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada el pasado 18 de febrero en la ciudad de Neuquén, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y actuaciones iniciadas en la Comisaría Primera.

644494278_1359798546178712_7010903846748414609_n

Frente a esta situación, la policía procedió al secuestro del rodado, que quedó a disposición de la Fiscalía interviniente mientras continúa la investigación para determinar quién conducía el vehículo y cómo llegó hasta la localidad petrolera.

Intentaron escapar tras el robo de un celular a punta de cuchillo y fueron atrapados

Si bien en general los delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche para cometer los robos, en ocasiones durante el día también puede ser escenario de delitos. Así ocurrió este viernes 27 de febrero, alrededor del mediodía, cuando dos personas armadas con cuchillo robaron el celular de un hombre que transitaba cerca del río Limay.

La intervención comenzó con un llamado al Centro de Operaciones Policiales (COP), por cual los efectivos acudieron al Paseo Costero donde un vecino denunció haber sido amenazado con un arma blanca y despojado de su teléfono celular. Con los datos aportados, se realizó un rastrillaje preventivo en la zona.

robo paseo costero cuchillo A los dos jóvenes atrapados se les secuestró un cuchillo con el que habrían amenazado al dueño del celular para quitárselo.

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Motorizada (De.Mo.Se) quien intervino de manera inmediata ante un presunto robo calificado ocurrido en el sector conocido como “La Chanchería”, en la ciudad de Neuquén. Cuando patrullaban la zona lograron identificar a los presuntos autores del hecho, quienes fueron demorados en averiguación y trasladados a una sede policial.

Durante el procedimiento se procedió además al secuestro de un arma blanca, presuntamente utilizada en el hecho, quedando todo a disposición de la Justicia. Según advirtió la fuerza, la intervención permitió restablecer el orden en un sector sensible y avanzar rápidamente en el esclarecimiento del episodio, destacándose el accionar coordinado y eficaz del personal interviniente.