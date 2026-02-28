Máxima tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataques a Irán

El despliegue se realizó este sábado por la madrugada. Se registraron explosiones en varias ciudades. La reacción desde el régimen iraní.

Las explosiones se registraron en varias ciudades del Medio Oriente.

Este sábado por la mañana, el conflicto en Medio Oriente volvió a recrudecerse luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán. La ofensiva derivó en explosiones en varias ciudades y una rápida respuesta con drones y misiles por parte de Teherán .

Según confirmó el Ministerio de Defensa israelí, la respuesta fue presentada como una operación “preventiva” con el objetivo de neutralizar amenazas estratégicas del régimen iraní . El organismo declaró el estado de emergencia nacional ante la posibilidad de represalias.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó públicamente la participación de su país en lo que definió como “importantes operaciones de combate”. El mandatario afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística” y advirtió al régimen iraní que "serán borrados” .

Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

ataque de estados unidos e israel a iran (1)

Explosiones en varias ciudades iraníes

Los medios de la región reportaron explosiones en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Asimismo, se habrían reportado situaciones en zonas cercanas a oficinas vinculadas al líder supremo Ali Khamenei, aunque posteriormente funcionarios iraníes aseguraron que el ayatolá fue trasladado a un lugar seguro.

Los ataques también alcanzaron otras ciudades estratégicas como Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj, ampliando el alcance del operativo militar.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvo que la operación busca “eliminar una amenaza existencial” para Israel. El funcionario aseguró que la acción conjunta podría abrir un nuevo escenario político dentro de Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán

Tras el ataque inicial, Israel activó alertas de seguridad en todo el país y pidió a la población permanecer cerca de refugios ante la posibilidad de contraataques. Más tarde, el ejército israelí confirmó la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio, lo que marcó el inicio de una respuesta militar directa.

Testigos en Teherán informaron nuevas explosiones y columnas de humo sobre la capital iraní, mientras continuaban los intercambios militares.

ataque de estados unidos e israel a iran (1)

Ataques y explosiones extendidas

Rápidamente, la tensión escaló a otros países de la región. Las autoridades de Bahréin confirmaron que instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por un ataque con misiles.

También se reportaron explosiones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Qatar —donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente— y en sectores cercanos a Riad, Arabia Saudita.

ataque de esdos unidos e israel a iran

El ataque ocurre en medio de un escenario de creciente confrontación entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní. En las últimas semanas, Estados Unidos había desplegado aviones de combate y buques de guerra en la región para presionar al régimen iraní a negociar.

Fuentes de seguridad israelíes indicaron que la operación militar habría sido planificada durante meses y que su ejecución fue definida semanas atrás.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada bélica de mayor alcance en Medio Oriente.