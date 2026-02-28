El clima en Neuquén

Sábado de calor y domingo con ráfagas: así estará el tiempo en Neuquén este fin de semana

El último fin de semana de febrero se despide con temperaturas que rozarán los 33°C. El viento será protagonista del fin de semana.

El verano no da tregua en Neuquén y alrededores. Para este sábado 28 de febrero, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por el calor intenso y las condiciones de viento moderado a fuerte, una combinación habitual para los vecinos del Alto Valle en esta época del año.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la máxima para este sábado trepará hasta los 33°C. Sin embargo, el dato a tener en cuenta es el viento: se esperan ráfagas provenientes del oeste que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde y noche.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Domingo 1 de marzo: inestabilidad y cambio

El inicio del nuevo mes no traerá un alivio inmediato en el termómetro, pero sí un cambio en las condiciones del cielo.

Clima - nublado (2)

Para este domingo 1 de marzo, se espera que la temperatura se mantenga en los 33°C, aunque con un aumento significativo de la nubosidad.

  • Inestabilidad: En las primeras horas de la mañana habría posibilidades de chaparrones aislados en la región del valle y la meseta.

  • Viento: Habrá una rotación al Oeste y las ráfagas podrían alcanzar a los 60 km/h.

  • Humedad: Se prevé un ascenso en los niveles de humedad, lo que podría generar una sensación de pesadez previa a las posibles precipitaciones.

