Acuerdo con Nación por la caja jubilatoria del ISSN: Neuquén vuelve a tener previsión

La provincia recuperará 48.000 millones de pesos que son parte de la deuda histórica. Se consolida una etapa de entendimiento institucional.

Mientras el riesgo país retoma la tendencia alcista y el clima económico se enrarece otra vez en Argentina, Neuquén vuelve a contrastar con una buena noticia . Esta vez no se trata del subsuelo ni de los hidrocarburos, como es habitual, sino de una decisión política tomada hace más de tres décadas cuyos efectos recién ahora pueden dimensionarse .

La Provincia recuperará 48.000 millones de pesos que son parte de la deuda histórica que la Nación mantiene por el financiamiento de su sistema previsional, tras el acuerdo alcanzado entre el gobernador Rolando Figueroa y la administración del ANSES.

En los años noventa, en pleno auge de las reformas menemistas que trasladaron a las provincias enormes responsabilidades en salud y educación sin financiamiento equivalente, la mayoría de las jurisdicciones —asfixiadas fiscalmente— transfirió sus cajas jubilatorias al sistema nacional. Neuquén fue una de las pocas que decidió no hacerlo .

Aquella resolución, defendida como un acto de autonomía, implicó sostener con recursos propios el sistema previsional, asumiendo enormes costos fiscales, pero preservando una herramienta clave de su independencia económica y de su visión del federalismo.

El Estado nacional se comprometió en 1999 a asistir financieramente a los sistemas no transferidos, pero la crisis de 2001 interrumpió ese proceso y la deuda comenzó a acumularse durante años.

Con estos antecedentes, la actual gestión de Rolando Figueroa decidió reactivar un reclamo histórico que llevaba años sin avances, incorporándolo como prioridad en las negociaciones con Nación.

Se consolida así una etapa de entendimiento institucional que permitió ordenar variables largamente postergadas, fruto de decisiones y acuerdos políticos que, aunque implicaron asumir costos políticos dentro de un proceso de reformas, destrabaron un problema histórico.

Neuquén, que tantas veces aportó más de lo que recibió dentro de Argentina, comienza ahora a equilibrar esa balanza y a transformar en realidad lo que durante años fuera una aspiración más que una realidad: que su sistema previsional vuelva a dar previsión y no incertidumbre.