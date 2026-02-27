Impactante vuelco en la Ruta de los Siete lagos: una camioneta terminó dada vuelta

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde cerca del mirador de Pil Pil.

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la tarde en la Ruta 40 , en el tramo definido como la Ruta de los Siete Lagos , en la zona del mirador del Pil Pil. Una camioneta Ford F100 volcó violentamente, chocó contra otro auto y quedó dada vuelta.

“A las 14 horas, se tuvo conocimiento de un siniestro vial . El incidente involucró a una camioneta Ford blanca que perdió el control, provocando un vuelco, y luego rozando un segundo vehículo. Solo se produjeron daños materiales ”, relató a LM Neuquén la subcomisario Ester Vallejo.

El siniestro vial tuvo lugar a 10 km de San Martín de Los Andes, en dirección hacia Villa La Angostura, específicamente en el kilómetro 2101, en la entrada del mirador Pil Pil. Fue a menos de un kilómetro del empalme con la Ruta Provincial 19, acceso al cerro Chapelco. Se trata de un sector de intenso tránsito turístico y vehicular.

La subcomisario señaló que “los ocupantes de la Ford fueron trasladados al hospital de forma preventiva por el SIEN, pero fueron dados de alta a los pocos minutos ya que no presentaban lesiones”. Vallejos resaltó que “no hubo lesionados ni heridos en el siniestro”.

vuelco pil pil 2

Amplio operativo

Si bien no está confirmada la causa del siniestro, la hipótesis más fuerte apunta a que el conductor del vehículo habría perdido el control tras morder la banquina. Luego de esto impactó contra un automóvil Toyota Corolla y posteriormente volcó sobre la calzada.

Producto de la violencia del impacto, la F100 terminó completamente dada vuelta, mientras que las herramientas de trabajo y la motocicleta que transportaba quedaron tiradas sobre la ruta.

Las fuerzas de seguridad y personal de salud trabajaron en el lugar. Los profesionales realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo con la participación de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal del Parque Nacional Lanín. Además de los automovilistas que colaboraron en la asistencia inicial

Debido a la magnitud del accidente y a la presencia de elementos esparcidos sobre la calzada, el tránsito se vio interrumpido completamente para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar el traslado seguro de los heridos.

El hecho volvió a poner en foco la peligrosidad de algunos tramos de la ruta de la provincia de Neuquén.