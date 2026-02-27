Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán tras días de ataques y acusaciones cruzadas

Se registraron bombardeos sobre ciudades afganas, choques intensos en la frontera y declaraciones oficiales que escalaron el conflicto.

Pakistán anunció que se encuentra en una “guerra abierta” con las autoridades de Afganistán , luego de varios días de ataques aéreos, enfrentamientos fronterizos y acusaciones cruzadas , que generaron el momento más crítico en la relación entre ambos países desde el regreso del Talibán al poder en 2021.

La escalada militar incluyó bombardeos pakistaníes sobre distintas ciudades afganas, entre ellas la capital, Kabul, y la ciudad de Kandahar, además de choques armados a lo largo de la frontera común.

“ Nuestra paciencia ha llegado al límite . A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, afirmó el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Mohammad Asif , en una publicación realizada este viernes por la mañana en la red social X.

Desde Islamabad, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, sostuvo que los ataques contra Afganistán constituyeron una “respuesta adecuada” a incursiones previas. Por su lado, el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, anunció la reanudación de operaciones aéreas “a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZardSi/status/2027278943183655075&partner=&hide_thread=false BREAKING



Pakistan Army soldiers have removed Afghan Taliban flags and raised the national flag of Pakistan after capturing Taliban positions and vehicles.



PAKISTAN HAS WON THE WAR!!! pic.twitter.com/HG4tbcgluF — Zard si Gana (@ZardSi) February 27, 2026

"Pakistán no comprometerá la paz ni la integridad territorial. La respuesta de nuestras fuerzas armadas es integral y decisiva. Quienes confundan nuestra paz con debilidad se enfrentarán a una respuesta contundente, y nadie quedará fuera de nuestro alcance”, advirtió el presidente pakistaní, Asif Ali Zardari.

Un intercambio de ataques que profundizó el conflicto

Las autoridades afganas aseguraron que el jueves atacaron instalaciones militares fronterizas pakistaníes en represalia por bombardeos anteriores.

Mujahid afirmó que “decenas de soldados pakistaníes murieron”, que “varios también han resultado heridos y otros han sido hechos prisioneros”, y que más de 15 puestos avanzados habrían sido tomados en pocas horas.

Estas afirmaciones fueron rechazadas por el portavoz del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien sostuvo que “ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado” y que las fuerzas afganas sufrieron “graves pérdidas”.

En la misma línea, el ministro de Información, Attaullah Tarar, precisó que los bombardeos se dirigieron contra “objetivos de la defensa talibán afgana” en Kabul, Kandahar y la provincia de Paktia.

Por su parte, el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, calificó las acciones como “ofensivas a gran escala” lanzadas “en represalia contra el enemigo”.

Los enfrentamientos se extendieron durante la mañana del viernes a varios puntos de la frontera común, incluido el paso de Torkham, donde se registraron disparos y bombardeos.

Una relación deteriorada y un conflicto sin resolución a la vista

La escalada tuvo como antecedente inmediato los ataques aéreos pakistaníes del fin de semana pasado en las provincias afganas de Nangarhar y Paktika, ejecutados tras “recientes atentados suicidas” en Pakistán.

Según la misión de la ONU en Afganistán, esos bombardeos causaron al menos 13 muertes civiles, mientras que el gobierno talibán elevó la cifra a 18.

Las relaciones bilaterales se deterioraron de forma sostenida en los últimos meses, con cierres prolongados de pasos fronterizos tras los combates de octubre, que dejaron más de 70 muertos en ambos bandos.

Pese a un alto el fuego inicial mediado por Qatar y Turquía, las negociaciones posteriores no lograron un acuerdo duradero. Arabia Saudita intervino este mes para facilitar la liberación de soldados pakistaníes capturados en enfrentamientos previos.

El portavoz Sharif advirtió que las fuerzas armadas de su país tienen la “plena capacidad de reducir a polvo cualquier ambición agresiva” y aseguró que “la nación entera está de pie hombro con hombro junto a las Fuerzas Armadas”.

Islamabad sostuvo que sus operaciones causaron 133 muertes entre combatientes talibanes, mientras que Kabul afirmó que causó decenas de bajas a las tropas pakistaníes y que tiene prisioneros bajo su custodia.