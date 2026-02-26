Anticipan tiempo inestable en Neuquén: ¿Se vienen las tormentas?

El verano todavía no terminó, aunque la temperatura ocasionalmente superaron los 30 grados en esta última quincena de febrero. Sin embargo, para este viernes, el pronóstico para Neuquén anticipa que tiempo caluroso, pero con tiempo inestable .

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ), durante la madrugada estará parcialmente nublado con una temperatura que arrancará con 21 grados, viento leve proveniente del sudoeste. En horas de la mañana ascenderá a los 23 grados bajo un cielo mayormente nublado con viento de hasta 22 kilómetros por hora. Se prevé que para la tarde lleguen las tormentas aisladas con una máxima que alcanzará los 32 grados. También viento de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.Hacia la noche se esperan lluvias aisladas con una temperatura que apenas descenderá a los 28 grados. Aunque el viento se sentirá más fuerte, soplará entre los 32 y los 41 kilómetros por hora con ráfagas de casi 70 kilómetros por hora.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) pronosticó días cálidos hasta el fin de semana. Además, se espera viento del norte en la costa. Anticipa períodos inestables los próximos días, y durante el fin de semana lluvias en la región cordillerana. Pronosticaron que se alternarán los períodos cálidos con otros templados a comienzos de marzo.

Qué dice el pronóstico sobre el fin de semana

El SMN prevé que el tiempo para el inicio del fin de semana continuarán las altas temperaturas sin lluvias a la vista. Anticipó que en la madrugada se sentirán 21 grados bajo un cielo parcialmente nublado con viento. Se prevé que sople fuerte con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la mañana la temperatura ascenderá a los 23 grados con viento leve, mientras el cielo estará mayormente nublado aunque no se prevén lluvias. Hacia la tarde estará caluroso, la temperatura máxima alcanzará a los 33 grados bajo con cielo parcialmente nublado y viento fuerte y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la noche seguirá el calor, estará en los 28 grados, con una leve merma del viento que soplará de forma moderada con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para el domingo se pronostica buen tiempo en la región. Habrá un leve descenso de la temperatura, pero sin precipitaciones. Comenzará la jornada algo templada con 19 grados, con ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde-noche la temperatura llegará a los 30 grados de máxima con cielo mayormente nublado, y continuidad del viento fuerte con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.