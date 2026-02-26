Paritarias: Sejun convocó a un paro de judiciales para este viernes 27

Desde el sindicato habían considerado "insuficiente" la propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia formalizada este miércoles. Movilizan a partir de las 11.

Desde la conducción de Sejun ya habían adelantado que consideraban insuficiente la propuesta.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) realizó este jueves un Plenario Provincial con una participación de cerca de 270 trabajadores y trabajadoras de toda la provincia, en el que se analizó la última propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia la cual fue rechazada por amplia mayoría.

Como resultado del debate, el plenario resolvió por moción unificada profundizar el plan de lucha y avanzar con una serie de medidas gremiales a nivel provincial.

Estado de alerta y movilización.

Quite total de colaboración en todos los ámbitos del Poder Judicial.

Viernes 27/02: Paro de 24 horas en contra de la reforma laboral. Concentración a las 11.00 en el Monumento a San Martín.

Martes 3/03: Retiro provincial a las 10:30.

Miércoles 4/03: Paro provincial de 24 horas, concentración en las puertas del Tribunal Superior de Justicia y Plenario Provincial presencial.

Durante el plenario, los trabajadores judiciales expresaron su solidaridad con quienes atraviesan "situaciones de despidos y cierres de empresas como consecuencia del ajuste impulsado a nivel nacional" y reafirmaron "la necesidad de defender el trabajo y los derechos laborales".

Asimismo, manifestaron un firme repudio a la reforma laboral, al considerar que "implica un retroceso en derechos conquistados", y resolvieron elaborar un comunicado específico que exprese el impacto de estas políticas sobre el conjunto de los trabajadores y, en particular, sobre el sector judicial.

El plenario también rechazó el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó su solidaridad con los trabajadores afectados; y repudió la modificación de la Ley de Glaciares, "en defensa del ambiente y los bienes comunes".

Finalmente, las y los judiciales ratificaron su acompañamiento y solidaridad con los trabajadores del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), en respaldo a sus reclamos y luchas.

Qué dice la última propuesta salarial a los judiciales

Durante la última mesa de negociación, el TSJ formalizó una propuesta que contempla:

Actualizaciones salariales trimestrales por IPC para el período enero–diciembre 2026.

Una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable en dos cuotas: una primera de $350.000 a abonarse en marzo y una segunda, actualizable por IPC, a pagarse en septiembre de 2026.

Dos asignaciones extraordinarias adicionales, no remunerativas ni bonificables, a abonarse en los meses de abril y septiembre de 2026.

Desde SEJuN manifestaron en la mesa que, si bien existe una mejora respecto de la propuesta inicial, esta no resulta significativa ni alcanza a recomponer el salario real de las y los judiciales. Por ese motivo, el sindicato ratificó su rechazo y reafirmó todos los planteos realizados en la instancia de negociación anterior.

El principal cuestionamiento apunta al promedio entre el IPC nacional y el neuquino. Según el gremio, la inflación en la provincia suele ser más alta que la nacional, por lo que aplicar un promedio implicaría resignar puntos en cada actualización trimestral.

Sejun tiene nuevas autoridades desde hace casi dos semanas. El traspaso de conducción se concretó el viernes 13 de febrero, con una reunión entre la conducción entrante, liderada por Alonso, y la saliente, encabezada por Claudio Salazar. En tanto, el acto formal de asunción de autoridades se realizó el pasado 18 de febrero.