Sejun sobre la nueva propuesta salarial del TSJ: "sigue siendo insuficiente"

Luego de una mesa poco fructífera realizada el lunes pasado, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) informó sobre una nueva reunión de la mesa técnica con autoridades del Tribunal Superior de Justicia ( TSJ) . Esta se realizó este miércoles 25. Allí, el órgano máximo de la Justicia neuquina presentó una nueva propuesta salarial respecto de la oferta inicial.

Desde la conducción del gremio de judiciales destacaron "la fortaleza, la unidad y el nivel de organización demostrados por las y los trabajadores judiciales en este proceso de negociación, lo que permitió forzar una revisión de la propuesta original".

Sin embargo, remarcaron que la nueva oferta continúa siendo insuficiente y "no da respuesta integral a los reclamos salariales ni a la pérdida del poder adquisitivo sufrida en el último tiempo".

SEJUN

La nueva oferta del TSJ

Durante la reunión, el TSJ formalizó una propuesta que contempla:

Actualizaciones salariales trimestrales por IPC para el período enero–diciembre 2026.

Una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable en dos cuotas: una primera de $350.000 a abonarse en marzo y una segunda, actualizable por IPC, a pagarse en septiembre de 2026.

Dos asignaciones extraordinarias adicionales, no remunerativas ni bonificables, a abonarse en los meses de abril y septiembre de 2026.

Desde SEJuN manifestaron en la mesa que, si bien existe una mejora respecto de la propuesta inicial, esta no resulta significativa ni alcanza a recomponer el salario real de las y los judiciales. Por ese motivo, el sindicato ratificó su rechazo y reafirmó todos los planteos realizados en la instancia de negociación anterior.

El principal cuestionamiento apunta al promedio entre el IPC nacional y el neuquino. Según el gremio, la inflación en la provincia suele ser más alta que la nacional, por lo que aplicar un promedio implicaría resignar puntos en cada actualización trimestral.

Convocaron a un plenario provincial

En este marco, la conducción sindical convocó a participar "masivamente" del plenario provincial que se realizará este jueves 26 de febrero, con modalidad mixta: "presencial en la sede sindical para las y los trabajadores de Neuquén Capital y virtual para las y los compañeros del interior de la provincia", afirmaron.

image

Para el plenario, convocaron a un retiro de los lugares de trabajo en toda la provincia a las 10:00. El plenario comenzará a las 11.

El secretario general del SEJuN, Santiago Alonso, convocó a "debatir colectivamente los pasos a seguir y a comenzar a planificar un plan de lucha que permita conquistar el aumento salarial que el sector necesita de manera urgente".

Sejun tiene nuevas autoridades desde hace poco más de una semana. El traspaso de conducción se concretó el viernes 13 de febrero, con una reunión entre la conducción entrante, liderada por Alonso, y la saliente, encabezada por Claudio Salazar. En tanto, el acto formal de asunción de autoridades se realizaron el pasado 18 de febrero a las 9.30 en el salón Jorge Izquierdo del sindicato, ubicado en la calle Rioja 486 de la ciudad de Neuquén.