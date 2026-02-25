Alojamientos informales en alerta: una IA detecta a los que no estén registrados

Representantes de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes se reunieron con el intendente de la localidad cordillerana.

Los alquileres temporales no habilitados por la municipalidad de San Martin de Los Andes encienden las alarmas tanto de empresarios como del municipio desde hace tiempo. Para poder detectarlos, utilizan IA .

La preocupación de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes ( AHGSMA ) reside en la "c ompetencia desleal" que implica enfrentar a un alojamiento habilitado ( que paga licencia comercial, el blanqueo de empleados y cuyos costos se reflejan en el precio ) contra un alquiler no registrado, que se publicita en AirBNB, por ejemplo.

A nivel nacional, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, donde AHGSMA está englobada, implementó una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para dar un pantallazo de toda la oferta en distintas plataformas digitales.

"Es un programa contratado desde hace unos años por la federación. Te hace un relevamiento de la oferta, valor promedio, ocupación promedio, camas, oferta", contó Agustín Roca, vocal 1º titular de AHGSMA en diálogo con LM Neuquén. Según explicó, ese sistema se implementa en varios puntos del país.

Al utilizar la herramienta, la IA da la información tan específicamente como se promptee. Funciona como un modelo de chat, pero programado específicamente para relevar oferta. Después se contrasta esa oferta con quienes están habilitados para operar.

Se utiliza para demostrar la pérdida que tiene el municipio con los alojamientos informales. Entre las plataformas que releva están las especializadas en alojamientos y otras más informales, como grupos de Facebook. "A los portales no les importa que estén habilitados con tal de tener oferta, así que están todos ahí", dijo Roca.

Afirman que en San Martín de Los Andes debe fiscalizarse más efectivamente

"En todos estos años venimos tratando de ordenar y de ser más equitativos en el negocio turístico con el municipio", contó respecto a su colaboración con el gobierno de San Martín. Sin embargo, afirmó que en la detección y fiscalización de este tipo de alojamientos, la localidad cordillerana corre por atrás.

"Hoy Junín de Los Andes, con el acompañamiento de la provincia, ha generado una respuesta más rápido que San Martín, que vive del turismo". En Junín el trámite de habilitación es más corto y tiene más seguimiento, según explicó Roca. En la instancia de la Justicia sanmartinense se estancan las sanciones, dijo el vocal.

Cuántos alojamientos no habilitados hay en San Martín de Los Andes

Del relevamiento de la oferta, utilizando la IA, surgió un fuerte dato: en San Martín de Los Andes hay 120 complejos turísticos habilitados, mientras que hay 400 alojamientos "por fuera del sistema".

Para habilitar, además del trámite que no aparenta ser especialmente largo, el responsable del alojamiento debe pagar una licencia comercial que depende de la facturación.

Desde AHGSMA afirman que ponen a disposición del municipio los datos para que el estado pueda fiscalizar con mayor claridad.

En ese sentido, el pasado jueves, mantuvieron una reunión con el intendente Carlos Saloniti y el Secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza. “Esta iniciativa se suma a las acciones que impulsamos desde la AHGSMA en defensa de nuestros asociados, la competencia leal y la formalidad en el sector”, afirmó la presidenta de la Asociación, Gabriela Valencia.