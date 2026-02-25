Por reclamos salariales, las clases en la UNCo comenzarían con paro

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Universidad se podría ver afectado por medidas de fuerza de los docentes. Este año hay elecciones para elegir el rector.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), los docentes universitarios analizan posibles medidas de lucha salarial que podrían afectar los primeros días de cursada. Si bien cada facultad tiene distintos calendarios, el reclamo de los profesores podría impactar en las primeras semanas de marzo.

"Es muy probable que iniciemos con paros", dijo la secretaria general de Adunc, Silvia Brouchoud, en una entrevista con LU5. "Este año va a estar atravesado por un plan de lucha en pedido de recomposición salarial en defensa de la ley de financiamiento universitario y esas medidas de fuerza se van a terminar de votar y de aprobar este jueves 5 de marzo en el Congreso de Conadu Histórica", expresó.

Pese a que todavía no se conoce cuál será la magnitud del paro; es decir, cuántas semanas de clases se verán afectadas por las medidas de fuerza, sí existe un consenso general en el gremio respecto a la posible fecha de inicio de estas medidas. Por eso, se estima que el paro de actividades podría iniciar la semana del 16 de marzo.

Por otro lado, Brouchoud confirmó que los docentes universitarios realizarán un paro el día 27, "con la posibilidad de movilizar en donde se pueda, donde se pueda lograr alguna movilización".

"También sumamos y convocamos al paro nacional educativo del día lunes 2 de marzo que está convocando a la Ctera a nivel nacional", dijo y aclaró: "Un paro que va a recoger todas los reclamos que tienen las distintas provincias a nivel educativo, y que también va a recoger el reclamo que tenemos nosotros como sector docente universitario en defensa de la ley de financiamiento universitario que el gobierno ahora quiere modificar".

Un año político para la UNCo

Los reclamos de ADUNC se enmarcan en un año de fuerte actividad política para la UNCo, que renovará sus autoridades este 2026. En diálogo con la radio, Brouchoud recordó que la actual rectora de la Universidad, Beatriz Gentile, ya había manifestado que no tiene intenciones de presentarse para una reelección, aunque es probable que se proponga una continuidad con otro candidato de su espacio.

"Gentile es una de las candidatas que no iría este año, según lo que ella ha manifestado, como que ha terminado un ciclo. Entiendo que del espacio que ella hoy representa con la gestión van a presentar un una fórmula, una una candidatura, no se sabe bien quién va a ser todavía", dijo durante la entrevista.

"Es momento de la renovación de las autoridades, tanto a nivel de rectorado como los decanatos de cada unidad académica y también en los consejos directivos y en el Consejo Superior. Es algo que pasa cada cuatro años", señaló la secretaria general.

"Lo que sabemos es que este 11 de marzo es la primera sesión del Consejo Superior y en esa sesión del Consejo Superior se va a aprobar el cronograma electoral. O sea, después del 11 ya vamos a tener la fecha de la presentación de listas, de las elecciones y de las proclamaciones correspondientes", agregó.

La referente sindical señaló que "quienes están hoy armando las listas están terminando de cerrar nombres, de de ver propuestas. Creo que están aguardando esta fecha del 11 de marzo como para salir a a anunciar y sí andan en danza nombres que nos vamos enterando por el pasillo".

"Se habla del decano de la Facultad de Turismo, que es Carlos Espinosa. Se está hablando también de Graciela Vianchini, que es la actual directora del asentamiento de Zapala, pero son nombres que se andan rumoreando", detalló.