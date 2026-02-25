Donald Trump se atribuyó la muerte de "El Mencho" en México durante un discurso récord

“Derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos”, dijo el presidente en una exposición de casi dos horas en el Capitolio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pronunció el discurso del Estado de la Unión más extenso de la historia del país y utilizó buena parte de su intervención para atribuir a su administración un rol decisivo en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La exposición, que tuvo una duración total de una hora y 47 minutos , se realizó en el Capitolio, en Washington, y superó el récord previo de una hora y 20 minutos establecido en el año 2000 por el expresidente Bill Clinton.

También fue más larga que el discurso que el propio Trump realizó ante el Congreso el año pasado, que había durado una hora y 40 minutos.

Este martes por la noche, Trump afirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron un papel determinante para que el ejército mexicano localizara y matara a Oseguera Cervantes el pasado fin de semana.

Según su relato, la información proporcionada por Estados Unidos permitió identificar el paradero del jefe del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

"Estamos restaurando la seguridad y dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para asegurar los intereses de nuestra nación y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la intervención extranjera", remarcó el republicano.

En ese sentido, agregó que "durante años, amplias zonas” de la región, “incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga".

México afirma que Estados Unidos no participó del ataque a “El Mencho”

En contraste con las palabras de Trump, el Gobierno de Claudia Sheinbaum difundió un informe oficial sobre el operativo en el que murió Oseguera Cervantes, en el que reconoció que Estados Unidos aportó información estratégica para ubicar el lugar exacto donde se encontraba el líder del CJNG, pero negó que fuerzas estadounidenses participaran directamente en la ofensiva.

En los días posteriores al operativo, la directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, visitó el Palacio Nacional y sostuvo reuniones con autoridades militares y de seguridad mexicanas. La funcionaria afirmó que su país trabaja “día y noche” con México para “eliminar” a los cárteles y el tráfico de drogas.

Desde la ONDCP se calificó al CJNG como una “organización terrorista extranjera” responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar su seguridad nacional.

En ese mismo mensaje, el organismo sostuvo que el presidente Trump “cumple su promesa” de fortalecer la seguridad y “salvar vidas” estadounidenses.

Tensiones políticas en el Capitolio durante el discurso

El discurso de Trump también estuvo marcado por episodios de alta tensión política. Por caso, la congresista demócrata Ilhan Omar interrumpió al mandatario durante su intervención, lo que derivó en un cruce verbal.

“Deberían avergonzarse", dijo Trump a los legisladores demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso. Omar respondió: "Ustedes han matado a estadounidenses", en referencia a la muerte de dos manifestantes durante redadas migratorias en Mineápolis el mes anterior, y luego abandonó el recinto antes del cierre de la sesión.

Otro incidente ocurrió cuando el congresista demócrata Al Green fue expulsado del Congreso por personal de seguridad tras desplegar un cartel con la frase: "¡Los negros no son simios!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/krassenstein/status/2026482059913424931%20&partner=&hide_thread=false BREAKING: Al Green was just kicked out of the SOTU for the second year in a row to chants of USA.



He carried a sign that read “black people aren’t apes”.



Man I love this guy. pic.twitter.com/KBTT4HmzE8 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 25, 2026

Por otro lado, Trump aseguró que, desde la caída de Nicolás Maduro, Venezuela le vendió a Estados Unidos “más de 80 millones de barriles” de petróleo y afirmó que la producción petrolera estadounidense aumentó en más de 600.000 barriles diarios.

Según sus palabras, ese crecimiento se dio en paralelo a una mayor cooperación con el país sudamericano, al que el presidente calificó como “nuevo socio y amigo” ahora que Maduro se encuentra detenido.