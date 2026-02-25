La polémica respuesta de una prepaga a un afiliado que quería sacar un turno médico

El audio generó indignación en un contexto de aumento de prepagas y en el que la salud pública está sobrecargada.

Un audio que se difundió despertó indignación y puso nuevamente la lupa sobre las empresas de medicina prepaga . Un audio reveló que una prepaga instruyó a una afiliada a solicitar turnos directamente en hospitales públicos para atenciones especializadas, pese a abonar su cuota mensual.

La grabación expuso el caso de una paciente que requería atención traumatológica en OSDEPYM (Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas) . La prepaga le indicó que debía gestionar personalmente un turno en establecimientos públicos de Neuquén o Cipolletti. “Tus atenciones tienen que ser en el hospital público nomás. Tenés que pedir un turno de traumatología en los hospitales públicos de la región”, señaló la operadora telefónica en la comunicación difundida.

La empresa justificó el procedimiento explicando que los hospitales “refacturan a la obra social y no a la Provincia”. Sin embargo, trasladó completamente la responsabilidad administrativa al afiliado. “La atención no te la van a negar, pero tenés que presentar esa credencial. Todo lo que es el turno es a través del hospital público”, agregó la empleada durante la conversación.

prepagas.jpg Los aumentos aplicados en abril y mayo, hasta triplicaron el porcentaje actual.

El sistema público sanitario ya enfrenta presiones considerables por ciudadanos que abandonaron sus coberturas privadas debido a dificultades económicas. Ahora suma la problemática de prepagas que derivan afiliados activos hacia hospitales estatales.

La situación se agrava considerando conflictos preexistentes entre obras sociales y la Provincia. Particularmente PAMI mantiene litigios por falta de pago, generando retrasos en el envío de materiales e insumos. Estos atrasos impactan directamente en intervenciones quirúrgicas programadas para adultos mayores, profundizando la crisis asistencial.

Lo cuestionable resulta que empresas privadas, que reciben pagos mensuales por servicios médicos, trasladen unilateralmente sus obligaciones contractuales al Estado. Esta práctica sobrecarga hospitales públicos que ya operan con recursos limitados y demanda creciente, comprometiendo la calidad asistencial para toda la población.

Prepagas que derivan a hospitales públicos: qué dijo la Provincia

En diálogo con LU5, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, afirmó que la cantidad de gente "que viene al sistema público aumentó mucho y tenemos hoy que el 71% de la población hace uso del sistema público".

"A pesar de que aumentamos la cantidad de consultas, determinaciones, procedimientos, la demanda es mucha y hay mucha gente de obras sociales y prepagas que van a los hospitales ahora con esta nueva variable que los mandan directo", agregó.

Respecto a la situación de las prepagas, dijo: "no estamos investigando legalmente porque también hay que ver hasta dónde es". "Es verdad que son pacientes que vienen directamente al hospital y muchas veces diciendo, 'me dijeron de la obra social que venga acá'", agregó.

ministro salud neuquen martin regueiro

"Hay una reconfiguración en el sector privado donde hay instituciones que van achicándose, que van cambiando de conformación y eso nos pone a nosotros a tener que dar más respuestas", expresó.

Otro factor que aporta presión al sistema público de salud, según comentó Regueiro, es el litigio con PAMI, que aun no está resuelto y que significa una deuda de $1500 millones a favor de la provincia. Independientemente de que PAMI no abone los insumos, el hospital público no niega la atención, lo que termina implicando una inversión no prevista en un sistema con ya altísima demanda.

"Tenemos que dar respuesta. Hoy viene un paciente con una fractura de cadera y lo vamos a atender, no vamos a dejar que esté dando vueltas hasta que defina PAMI", había dicho Regueiro meses atrás.

Las principales prepagas cobrarán un 3% más en marzo

El costo de la medicina privada volverá a subir en marzo de 2026. Las empresas de medicina prepaga ya enviaron a sus afiliados los nuevos cuadros tarifarios con ajustes que alcanzan hasta el 3,2%, en un contexto de actualización constante de aranceles y gastos del sistema de salud.

La medida impactará de lleno en los presupuestos familiares y se suma a la seguidilla de incrementos registrados en los últimos meses.

Los valores actualizados, que ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), muestran que en varios casos las subas perforan el techo de la inflación mensual de enero, que según la última medición del INDEC se ubicó en el 2,9%.

aumento prepagas Las prepagas son el servicio que más aumentó en los últimos tiempos en el país.

En términos interanuales, el ajuste promedio de las cuotas del sistema privado ya acumula un alza superior al 28%.

Hasta el momento, al menos siete de las firmas más importantes del sector ya le comunicaron a sus afiliados cómo quedarán los aranceles del tercer mes del año. El esquema de aumentos es el siguiente: