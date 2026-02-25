Día por día: cómo seguirá el viento en Neuquén durante la semana

Estos días continuarán las temperaturas cálidas. El detalle del pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El viento con ráfagas molestas continuará presente en Neuquén durante estos días. Además, el verano sigue firme y las temperaturas cálidas también se hacen sentir durante la semana.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este miércoles 25 de febrero el cielo se presentará parcialmente nublado durante el día con una temperatura máxima de 29°C, vientos del noreste a 27 km/h y ráfagas de 30 km/h, dando paso a una noche mayormente cubierta con una temperatura de 12°C y vientos del sudeste a 28 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el jueves 26 de febrero se anticipa un día mayormente cubierto con un ascenso térmico hasta los 31°C, vientos del oeste a 21 km/h y ráfagas de 32 km/h, tornándose completamente cubierto hacia la noche con una temperatura de 14°C y vientos del sudoeste a 31 km/h con ráfagas de 51 km/h.

Viento (6)

El viernes 27 de febrero continuará el tiempo caluroso con una máxima de 33°C y cielo parcialmente nublado bajo vientos del oeste a 25 km/h con ráfagas de 43 km/h, manteniendo la nubosidad parcial durante la noche con una temperatura de 13°C y vientos del oeste que se intensificarán a 44 km/h con ráfagas de 57 km/h.

Qué pasará con el viento el fin de semana

Hacia el sábado 28 de febrero se prevé una jornada diurna parcialmente nublada con 29°C de máxima, vientos del oeste a 33 km/h y ráfagas de 60 km/h, finalizando con una noche de cielo parcialmente nublado, una temperatura de 10°C y vientos del sudoeste a 41 km/h con ráfagas de 46 km/h.

Finalmente, el domingo 1 de marzo el mes comenzará con un cielo cubierto y una temperatura máxima de 32°C durante el día, vientos del noroeste a 25 km/h y ráfagas de 30 km/h, concluyendo la jornada con un cielo mayormente cubierto, una temperatura de 14°C y vientos del sudoeste a 30 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h.