Alerta por tormentas intensas, granizo y vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas y vientos en distintas provincias, con lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos para distintas regiones del país , con condiciones de inestabilidad que podrían generar lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo . Estas zonas abarcan desde el norte de Argentina hasta la Patagonia.

Según el organismo oficial, las alertas rigen para este lunes y incluyen amplias zonas. En particular, se mantienen advertencias por tormentas en varias provincias del centro y norte del país, mientras que el sur patagónico se encuentra bajo alerta por vientos intensos.

El SMN informó que la alerta amarilla por tormentas alcanza a las provincias de Santa Cruz , Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy .

En estas jurisdicciones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. El organismo advirtió que los acumulados de precipitación podrían ser significativos en cortos períodos, con riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Alerta amarilla por tormentas 23-02-2026

En Buenos Aires y Santa Fe, la alerta se extiende principalmente sobre el norte del territorio, donde se prevén chaparrones intensos y tormentas aisladas con ráfagas.

En el Litoral, Entre Ríos, Corrientes y Chaco se encuentran bajo advertencia por tormentas que podrían ser localmente intensas, con lluvias abundantes y ráfagas. En Formosa y Santiago del Estero, las precipitaciones podrían registrarse con intensidad variable y estar acompañadas por actividad eléctrica.

En el Noroeste Argentino, las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy también figuran bajo alerta, con probabilidad de tormentas aisladas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, especialmente en zonas de llanura y áreas precordilleranas.

lluvia y nieve

Mientras que en la Patagonia, Santa Cruz se encuentra bajo alerta la zona de la costa.

Alerta por vientos fuertes en la Patagonia

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para las provincias de Chubut y Santa Cruz, según se observa en el mapa oficial difundido.

En estas regiones se esperan vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en áreas expuestas. El organismo advirtió que estas condiciones podrían generar voladuras de objetos, caída de ramas, reducción de la visibilidad y complicaciones en rutas, especialmente para vehículos de gran porte.

En Chubut la alerta rige para la zona oeste y sur, mientras que para Santa Cruz se esperan ráfagas más intensas en sectores de meseta y cordillera, donde el viento suele alcanzar mayor velocidad. No obstante, toda la provincia está bajo advertencia.

Alerta amarilla por vientos 22-2-2026

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, el SMN recomendó a la población tomar precauciones para reducir riesgos. Entre las principales sugerencias se encuentran no sacar la basura, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante tormentas o ráfagas intensas y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Además, se aconsejó mantenerse informado a través de los canales oficiales, prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos y seguir las indicaciones de los organismos de Protección Civil y autoridades locales.

El organismo meteorológico indicó que las alertas se encuentran en constante monitoreo y podrían ser actualizadas en función de la evolución de las condiciones atmosféricas. En caso de intensificación de los fenómenos, no se descarta la emisión de nuevas advertencias o el cambio del nivel de alerta en las zonas afectadas.