Alerta por una peligrosa sustancia: ANMAT prohibió conocidos productos para el cabello

Advirtieron que se detectó una sustancia no autorizada que podría tener graves consecuencias en la salud.

Se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta online y distribución en todo el país.

En las últimas horas se advirtió sobre una prohibición que lanzó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) , por el riesgo sanitario que detectaron en varios productos capilares de una reconocida marca.

Según precisó el organismo, la medida alcanza a productos que se vendían incluso por internet y podrían contener sustancias peligrosas. La decisión se tomó luego de constatar que carecen de inscripción sanitaria y que su uso podría implicar riesgos graves para la salud , así quedó establecido en la Disposición 599/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial .

La ANMAT confirmó así que prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta online y distribución en todo el país de una amplia gama de productos capilares de las marcas Silkdrop y Good Hair.

El riesgo de alisadores y productos capilares: qué dijo la ANMAT

La ANMAT explicó que se detectaron alisadores y tratamientos capilares sin autorización y sin datos de registro en sus rótulos. Al consultar la base oficial de cosméticos inscriptos, ANMAT confirmó que no existe ningún producto registrado cuyos datos coincidan con los de las marcas involucradas.

Además, identificó publicaciones de venta electrónica, tanto en sitios web como en plataformas con envíos a todo el país, lo que motivó la intervención del programa de monitoreo de publicidad para dar de baja las ofertas.

anmat

En el caso de Silkdrop, la prohibición alcanza a productos como alisados “estilo marroquí” y “estilo brasilero”, botox capilar, distintas keratinas y un recuperador capilar.

Y para la marca Good Hair, la medida incluye plastificado capilar, alisados de distintos tipos, botox capilar, lifting, shock de keratina, leche cauterizadora y recomponedor capilar molecular, entre otros. En todos los casos, la restricción rige para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

Una sustancia peligrosa

En la medida se indica que lo alisadores capilares que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, una sustancia no autorizada para ese uso. Según ANMAT, la exposición aguda al formol puede generar irritación, ardor, picazón en piel y ojos, lagrimeo, tos e irritación de las vías respiratorias, tanto en usuarios como en aplicadores.

botox-capilar

Y advirtieron que en las exposiciones prolongadas, el riesgo es mayor: pueden aparecer dermatitis alérgicas, hipersensibilidad e incluso un aumento en la probabilidad de desarrollar carcinomas, principalmente nasofaríngeos.

Ante esta situación, recordaron que se trata de productos ilegítimos, de origen y composición desconocidos, lo que impide evaluar su seguridad, eficacia y adecuación a la normativa vigente. Por ese motivo, resolvió avanzar con una prohibición total y notificar a todas las autoridades sanitarias del país, con el objetivo de proteger a la población.