Alerta: preocupación por las estafas con alquileres en Neuquén

Las estafas con alquileres se han multiplicado en el último tiempo y desde la fuerza recomiendan tomar precauciones antes de reservar.

Las estafas con alquileres en la provincia ya no se limitan a la época turística y la Policía cada vez recibe más denuncias de personas que sufrieron el mal trago al abonar señas o hasta hospedajes completos. Qué tener en cuenta para evitar caer en la trampa.

El comisario Gerardo Sanzana, jefe de Delitos Económicos de la Policía, indicó en declaraciones radiales que en lo que va del año -apenas un mes y medio- ya se han registrado numerosas denuncias por estafas con alquileres, que inician en las redes sociales.

"Habitualmente prometen inmuebles, departamentos, casas, por intermedio de las redes sociales. Y bueno, hay víctimas que pagan cierta cantidad de dinero sin tener la previa localización del inmueble que van a alquilar, sin ir a verlos o tomar los recaudos necesarios. Cuando se hacen presente en estas viviendas, en estos departamentos, resulta que el lugar no existe, no está para alquilar. Y eso detona luego en todo lo que es la denuncia penal y todo lo que es la investigación propia por parte de nuestro departamento investigativo", explicó el jefe policial.

Lo llamativo y más importante a tener en cuenta, indicó, es que esto ya no solo se registra en lugares turísticos, sino también en la ciudad de Neuquén, donde muchas personas oriundas de otras provincias quieren establecerse en busca de más oportunidades laborales y un mejor futuro.

"Cuando han llegado a los departamentos, se han topado con esta sorpresa, han sido atendidos por terceros y bueno, le han dicho que no, que este lugar no existe, que ellos no sabían nada y bueno, han sido lamentablemente víctimas de estos estafadores", confió Sanzana.

Mediante las investigaciones iniciadas por el Departamento, se ha podido determinar que los responsables en la mayoría de los casos son personas "de afuera", de otras provincias. En este sentido, cabe destacar que en muchos casos incluso se trata de reclusos que operan desde penales.

"Nosotros el año pasado tuvimos casos similares donde detectamos que los que estaban detrás de esta operatoria eran gente de la unidad de detención de General Roca, donde logramos desbaratar una banda que estaba operando con este mismo ardid", recordó.

Esto se establece fácilmente no solo con el rastreo de las llamadas telefónicas que reciben las víctimas, sino también con los informes bancarios que se solicitan respecto de las cuentas a las que las víctimas envían su dinero.

Establecer desde dónde operan los estafadores es crucial por la jurisdicción; si los delincuentes están fuera de esta, la Policía provincial no puede actuar.

Qué deben tener en cuenta las víctimas

Es importante destacar que, en estos casos, los embaucadores se proveen de imágenes reales a través de distintos medios para ofrecer los inmuebles como propios. Por ello, aunque una dirección coincida con las imágenes, no quiere decir que se trate de una oferta legítima.

Tal es el caso del grupo de amigas que fue estafada con un alquiler en Villa La Angostura semanas atrás, adonde pretendían viajar para festejar el cumpleaños de una de ellas. El inmueble estaba en alquiler, pero con quien habían contratado no era su dueño real, sino alguien que fingía serlo y las despojó de una seña importante.

"La insistencia propia que tenemos hacia la ciudadanía es que no se apresuren, a que tomen todos los recaudos necesarios antes de operar, principalmente cuando hay dinero de por medio. Hoy en día las personas por ahí no toman esos recaudos y después se generan todos estos dolores de cabeza", explicó.

Estafas alquileres on line.jpg Los estafadores aprovechan cualquier hueco para meterse en las redes ofrecer productos falsos y pedir transferencias.

Principalmente, Sanzana recomendó a quienes planeen alquilar algún lugar, con el fin que sea, "verificar si existe realmente el inmueble" y sospechar ante cualquier evasiva.

Otra recomendación apropiada sería evitar las redes sociales para contratar inmuebles, y utilizar plataformas de inmobiliarias o de reservas de alojamientos, como pueden ser Mercado Libre, Booking o Airbnb, que ofrecen un respaldo.

El efectivo también mencionó estar atentos a los precios habituales y desconfiar de aquellos que resulten muy baratos.

Además, el jefe policial indicó que desde la fuerza siempre están a disposición. "Nosotros le decimos a la ciudadanía general que ante cualquier duda, si ellos necesitan ayuda, orientación, han sido víctimas de este tipo de engaño o de otros, se acerquen a nuestra sede investigativa que queda en calle Ministro González 370, donde tenemos personal especializado que los puede llegar a orientar en este tipo de temas".

Por el momento, Sanzana destacó que han tenido "buenos resultados" del trabajo conjunto que se ha realizado con la fiscalía local. Sin embargo, "no muchas veces se logra desarticular, por ahí situaciones en particular, porque es difícil rastrear la trazabilidad del capital, incluso a veces de las líneas telefónicas desde donde se contactan. Son muy hábiles y por ahí genera cierta complicación.

Estafas: engañaban a la gente con el alquiler de un salón

Además, cabe destacar que las estafas con alquileres en la provincia no se limitan a espacios de vivienda permanentes y temporales, sino incluso a los alquileres de salones.

Así lo evidenció una investigación por estafa iniciada durante diciembre del año pasado por el personal de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén permitió la demora de dos personas con pedido de captura vigente, tras el allanamiento de un domicilio en el oeste neuquino.

Según la denuncia radicada, los estafadores utilizaban de fachada el supuesto alquiler de un salón de eventos que ofrecían a través de las redes sociales para atraer posibles víctimas. El espacio publicitado se ubicaba en cercanías a la zona balnearia de la costa del río Limay lo que representaba una oportunidad imperdible para los interesados.

Una vecina de la ciudad, confió en la oferta y transfirió más de un millón de pesos a los delincuentes. Sin embargo, cuando llego el día de utilizar el lugar, la víctima no pudo hacer uso del mismo y tampoco recibió la devolución del dinero abonado.

Una vez avanzada la investigación, se realizó un allanamiento en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde se logró identificar y demorar a dos personas mayores de edad. Al momento de regístralas, la policía constató que ambas tenían pedidos de captura vigentes por causas de estafa similares.