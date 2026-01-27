Estafas: engañaban a la gente con el alquiler de un salón de eventos en cercanías al río

Una vecina de la ciudad transfirió más de un millón de pesos, lo que derivó en allanamientos y una causa.

Una investigación por estafa iniciada durante diciembre del año pasado por el personal de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén permitió la demora de dos personas con pedido de captura vigente, tras el allanamiento de un domicilio en el oeste neuquino.

Según la denuncia radicada, los estafadores utilizaban de fachada el supuesto alquiler de un salón de eventos que ofrecían a través de las redes sociales para atraer posibles víctimas. El espacio publicitado se ubicaba en cercanías a la zona balnearia de la costa del río Limay lo que representaba una oportunidad imperdible para los interesados.

Una vecina de la ciudad , confió en la oferta y transfirió más de un millón de pesos a los delincuentes . Sin embargo, cuando llego el día de utilizar el lugar, la víctima no pudo hacer uso del mismo y tampoco recibió la devolución del dinero abonado.

Tras ser notificados de la situación, las autoridades policiales iniciaron las tareas investigativas correspondientes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Allanamientos en el oeste neuquino

Una vez avanzada la investigación, se realizó un allanamiento en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde se logró identificar y demorar a dos personas mayores de edad. Al momento de regístralas, la policía constató que ambas tenían pedidos de captura vigentes por causas de estafa similares.

Además, durante el procedimiento secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés relacionada con la causa. Respecto a los involucrados, quedaron a disposición de la Justicia, continuando las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía recuerdan a las personas certificar la veracidad de cualquier tipo de compra o alquiler ofrecido mediante internet y redes sociales.

¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas?

La Policía de Neuquén reiteró una serie de recomendaciones para evitar estafas vinculadas a alquileres y maniobras fraudulentas con dinero, una modalidad delictiva que se incrementó a través de redes sociales y plataformas digitales. Desde la fuerza de seguridad aconsejan desconfiar de ofertas con valores muy por debajo del mercado, anuncios publicados en perfiles sin referencias y pedidos de señas o adelantos sin mostrar previamente la propiedad.

Además, alertan sobre la importancia de no compartir fotos del DNI, datos bancarios ni códigos de verificación, ya que suelen ser utilizados para suplantar identidades y cometer nuevos delitos.

Ante situaciones sospechosas o fraudes concretados, las autoridades recomiendan denunciar de inmediato el hecho para facilitar la investigación y evitar que haya más víctimas. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría de la provincia o comunicándose al 101. Además, está disponible en todo el territorio el número de teléfono 0800-222-1009 del Ministerio de Seguridad.

Asimismo, los casos de estafas y ciberdelitos son recepcionados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, en la Ciudad Judicial, ubicada en las calles Leloir y Entre Ríos. También, las víctimas pueden comunicarse al teléfono (0299) 525-5010 o cargar su denuncia a través del sistema de Denuncias Web disponible en el sitio oficial del MPF.