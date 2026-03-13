Ingresos Brutos: Rolando Figueroa les ganó la pulseada a Axel Kicillof y a Martín Llaryora

El neuquino logró ingresos tributarios más justos, en lo que hace a las producciones de petróleo y gas.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , les ganó la pulseada a sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Córdoba, Martín Llaryora. Y, de este modo, logró asegurar ingresos tributarios más justos relacionados con las producciones de petróleo y gas, nada menos que la principal economía de la provincia.

La noticia se conoció, este jueves, en momentos en que Figueroa se encuentra en los Estados Unidos (EEUU), donde concreta gestiones destinadas a lograr nuevas inversiones para la provincia, no sólo en el segmento de los hidrocarburos, sino también en otros, como por ejemplo el turismo (la segunda de las actividades económicas de Neuquén).

Básicamente, la provincia logró consolidar un criterio tributario favorable que la beneficiará como productora de hidrocarburos luego de que la Comisión Plenaria de la Comisión Arbitral (Comarb) del Convenio Multilateral ratificara la Resolución General Interpretativa N 17 de 2025.

La decisión fijó pautas sobre cómo deben atribuirse los ingresos del sector petrolero y gasífero al momento de liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, garantizando así, beneficios a la provincia donde se extraen los recursos.

¿Por qué se dice que Figueroa les ganó la pulseada?

Esto se debe a que Córdoba y Buenos Aires habían apelado y ahora, la Comisión Plenaria (conformada por las 24 provincias) rechazó las apelaciones y dejó firme la resolución. De esta manera, se aseguró que los ingresos provenientes de las actividades hidrocarburíferas tributen el impuesto sobre los Ingresos Brutos ponderando la soberanía que poseen las provincias sobre sus recursos naturales.

Esta resolución implica una mejora en la recaudación del impuesto, lo que al mismo tiempo les aporta mayor claridad y previsibilidad a los contribuyentes y a la provincia. Un hecho no es menor: los argumentos claros y contundentes del gobierno provincial llevaron a que Neuquén recibiera un apoyo prácticamente unánime del resto de los distritos.

Aquella resolución de la Comarb establece criterios estrictos para el pago de Ingresos Brutos en la extracción de petróleo y gas, determinando que los ingresos deben atribuirse a la jurisdicción donde se produce la venta o se materializa la entrega, consolidando el principio de fuente. Para Neuquén, esto asegura una mayor certidumbre en la recaudación fiscal al confirmar cómo las empresas petroleras deben asignar sus ingresos al salir de la provincia.

Además de fortalecer la recaudación provincial, la resolución aporta previsibilidad para las empresas, en un momento de incremento de las inversiones, de la producción y del rendimiento de las actividades gasíferas y petroleras de la provincia de Neuquén.