Lanzan líneas de créditos para jóvenes de Neuquén: los montos disponibles para autos, tecnología, vivienda y más

Se trata de cinco tipos de préstamos que son ofrecidos por el BPN, con tasa diferencial. Alcanzan a distintos destinos como vivienda, alquileres, entre otros.

El Banco Provincia del Neuquén ( BPN ) lanzó distintas líneas de crédito destinadas exclusivamente a jóvenes de 18 a 35 años , con tasa de devolución diferencial.

El gobernador Rolando Figueroa , en la apertura del 55° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, se refirió a esta línea de créditos y aseguró que “estamos decididos a brindar herramientas reales para que nuestros jóvenes elijan crecer y proyectar su vida en nuestra provincia”.

Explicó que “el objetivo es acompañar el ciclo de vida del joven neuquino en todas sus dimensiones”. “No se trata solo de productos bancarios, sino de una apuesta concreta a su autonomía, porque entendemos que el futuro de Neuquén no es una promesa. Está hoy en sus manos ”, enfatizó Figueroa.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, expresó que “desde el gobierno provincial impulsamos el futuro de nuestras juventudes acompañándolos con acciones de política pública, en este caso de la mano del BPN, porque creemos que el desarrollo de la provincia también se construye brindando herramientas para que los jóvenes puedan crecer, formarse y proyectarse”.

BPN (6) Claudio Espinoza

Opciones de crédito disponibles

A través de la página www.bpn.com.ar, se pueden conocer más detalles.

Movilidad Tradicional

Una herramienta clave para que más jóvenes puedan acceder a su primer vehículo y mejorar su autonomía personal y laboral.

Monto máximo: $25.000.000

$25.000.000 Plazo: Hasta 72 meses

Hasta 72 meses Modalidad: A través de concesionarios adheridos

A través de concesionarios adheridos Ideal para: traslado diario, acceso al empleo, estudio y movilidad profesional

traslado diario, acceso al empleo, estudio y movilidad profesional Vehículos y motos: Tasa desde 38% TNA

Movilidad Sustentable

Una línea orientada a fomentar alternativas de movilidad sostenible y eficiente, promoviendo ciudades más verdes.

Monto máximo: $6.000.000

$6.000.000 Plazo: Hasta 60 meses

Hasta 60 meses Modalidad: Comercios adheridos

Comercios adheridos Ideal para: movilidad sustentable, eficiencia económica, recorridos urbanos

movilidad sustentable, eficiencia económica, recorridos urbanos Incluye: monopatines eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y tradicionales

monopatines eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y tradicionales Tasa desde: 35% TNA

BPN (2) Claudio Espinoza

Tecnología

Financiamiento para que jóvenes profesionales, estudiantes y creadores puedan acceder a herramientas que potencien su desarrollo formativo, laboral y artístico.

Monto máximo: $5.000.000

$5.000.000 Plazo: Hasta 36 meses

Hasta 36 meses Modalidad: Comercios adheridos

Comercios adheridos Ideal para: creadores de contenido, programadores, informáticos, docentes y alumnos

creadores de contenido, programadores, informáticos, docentes y alumnos Tasa desde: 24% TNA

Vivienda

Una propuesta pensada para acompañar a las juventudes en la búsqueda de su espacio propio, desde el alquiler hasta la vivienda permanente.

Destino: Vivienda Única y Permanente

Monto máximo: $150.000.000

$150.000.000 Modalidad hipotecaria: Desde UVA + 3,5% TNA

Desde Proceso:

Inscripción web previa

Preaprobación

Presentación de documentación indicada en bpn.com.ar

Destino: Alquiler de Vivienda

Monto máximo: Hasta 4 veces el valor del alquiler (máximo: $4.500.000)

Hasta 4 veces el valor del alquiler (máximo: $4.500.000) Plazo: Hasta 36 meses

Hasta 36 meses Requisito: Presentación del contrato sellado en sucursal, con vigencia menor o igual a 30 días

Presentación del contrato sellado en sucursal, con vigencia menor o igual a 30 días Tasa desde: 35% TNA

Destinatarios

Personas físicas sujetas a evaluación crediticia

Acceso a múltiples líneas mediante redes de comercios y concesionarios adheridos

BPN (11) Claudio Espinoza

Figueroa lanzó nuevos créditos para Pymes

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el pasado miércoles un encuentro con empresarios de la región para presentar una nueva línea de créditos para Pymes neuquinas a través del BPN. El objetivo es impulsar el crecimiento de las empresas de la provincia de distintos rubros con tasas inferiores a las del mercado para que puedan invertir o sumar más capital de trabajo.

Durante el encuentro, el mandatario dio detalles de la planificación de su gestión y las obras proyectadas para los próximos años. Y convocó a los empresarios a trabajar de forma unificada para defender el Compre Neuquino y utilizar estas herramientas crediticias para mejorar la eficiencia en su producción. "Vamos a competir en el mundo y tenemos que ser eficientes. Tenemos que ser eficientes para poder competir porque somos tomadores de precios, no formadores", dijo sobre la fuerte incidencia internacional en los valores del petróleo y gas.

Entre las propuestas se destaca Impulso Turismo, diseñada para actividades vinculadas al sector turístico, como hotelería, gastronomía, transporte especializado y servicios turísticos. La línea ofrece tasas desde el 32 por ciento de Tasa Nominal Anual (TNA) y plazos de hasta 60 meses para la adquisición de bienes de capital, apuntalando uno de los motores económicos de la región.

En la misma línea, Impulso Comercio está orientada a empresas de servicios, construcción y comercio minorista. Contempla financiamiento de hasta 60 meses, con comisiones bancarias bonificadas y tasas desde el 32 por ciento TNA.

Presentamos nuevas líneas de crédito del Banco Provincia del Neuquén para fortalecer a empresas, MiPymes y productores de Neuquén y Río Negro, con herramientas pensadas para cada sector.



Acompañamos el desarrollo… pic.twitter.com/hJAWihiFbj — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 4, 2026

Para el sector energético, se lanzó Impulso Vaca Muerta, una línea exclusiva destinada a compañías vinculadas a la industria hidrocarburífera. La propuesta incluye condiciones especiales de plazo y tasas competitivas.

En el segmento PyME, sobresale la Factura de Crédito Electrónica, una solución cien por ciento digital pensada para proveedoras de grandes compañías como YPF, AESA y Pan American Energy. La herramienta permite la acreditación en el día, sin necesidad de contar con una línea crediticia preaprobada.

En materia ambiental, la línea de Eficiencia Energética ofrece créditos para inversiones destinadas a mejorar el rendimiento energético y fomentar el uso de energías renovables en empresas neuquinas. Contempla plazos de hasta 60 meses y montos de hasta 10 millones de pesos por cliente.

Los Convenios Estratégicos, en tanto, están orientados al financiamiento de proveedores de maquinaria agrícola, máquinas viales, grúas, camiones, utilitarios, camionetas y acoplados. Permiten acceder a plazos de hasta 48 meses y financiamiento del cien por ciento para bienes nuevos.

El sector primario también cuenta con alternativas específicas. La línea Agrícola Ganadera ofrece productos financieros para productores de bovinos, porcinos, equinos, ovinos y forrajes, con plazos que se adaptan a los distintos ciclos productivos.

A su vez, Confiable Agro está pensada para agricultura y ganadería, permitiendo financiar insumos, servicios e inversiones. Ofrece pagos anuales ajustados al ciclo de cada actividad y TNA desde el 36 por ciento.

Finalmente, la Línea Frutícola se dirige a productores con más de cinco años de actividad en cultivos de pepita, carozo, frutos secos, vid, oliva y viveros. Facilita inversiones en bienes de capital con plazos de hasta 72 meses y montos que alcanzan los 1.000 millones de pesos por cliente, consolidando el respaldo al entramado frutícola regional.