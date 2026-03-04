Rolando Figueroa volvió a recibir menos recursos de Nación en febrero

En términos reales, y como ocurrió en enero, los fondos coparticipables siguen en caída. En contraposición, Neuquén fue de las pocas provincias a las que se les giró fondos a través de ATN.

Los números de la coparticipación y otros recursos que se giraron a las provincias durante el segundo mes del año volvieron a mostrar una caída en términos reales para el gobierno de Rolando Figueroa .

Según lo publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, a las diferentes jurisdicciones del país se les transfirió en febrero por coparticipación, leyes especiales y compensaciones un 7,4% por ciento menos que en igual mes del año pasado, tomando una inflación estimada del 2,8 por ciento.

Si bien durante esta semana la Subsecretaría de Ingresos Públicos difundirá los números finos en cuanto a los ingresos totales de Neuquén, del informe del IARAF surge que de Nación se le giró a la provincia por todo concepto el mes pasado unos 91 mil millones de pesos, lo que da una baja real algo superior al promedio nacional: 7,7%.

Neuquén se ubicó, al igual que en enero, en una situación intermedia entre los que más perdieron, como la ciudad Autónoma de Buenos Aires (-8,6%), y las que menos impacto a la baja tuvieron: Salta (-3,6%).

El año no arrancó bien en cuanto al giro de recursos nacionales, algo que se había dado durante casi todo el 2025. De hecho, esas transferencias registraron un leve incremento en junio, julio y agosto, que no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de esos fondos, a lo que se sumó la baja registrada en septiembre, octubre y noviembre, más una leve suba en diciembre (apenas del 0,3%).

A la falta de recursos coparticipables, se sumó también la ausencia de obra pública, a través de un análisis de lo que arrojó a lo largo del año pasado la Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional.

Esos datos muestran que hay diez provincias donde el nivel de ejecución de obra pública no alcanzó siquiera el uno por ciento de participación en el total.

Entre esas jurisdicciones del país está Neuquén, que recibió en todo 2025 envíos por 5.867 millones de pesos (apenas por debajo de Chubut) y que ocupó el puesto 18° de ese ranking.

ROLANDO FIGUEROA- JAVIER MILEI.jpg

Aportes del Tesoro Nacional

En contraposición a todo este panorama, en la última semana de febrero seis provincias (entre ellas Neuquén) recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones.

Un informe de la consultora Politikón Chaco reveló que el mes pasado a Misiones, Salta y Santa Cruz el estado nacional les envió $4.000 millones a cada una, Corrientes y Jujuy percibieron $3.000 millones por jurisdicción; y Neuquén recibió $2.000 millones.

Estos envíos generaron variaciones reales positivas superiores al 1.000% en provincias como Salta y Santa Cruz, debido a la baja base de comparación interanual. El fondo total de ATN en febrero alcanzó los $85.047 millones, lo que marcó una ejecución del 23,5%.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Este nivel de reparto resultó levemente inferior al 25,7% registrado en febrero del año anterior. En el análisis del primer bimestre de 2026, el reparto de ATN acumulado fue de $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones.

Esto representa una distribución del 15,2%, quedando un saldo sin ejecutar de $150.117 millones al cierre del mes pasado. Corrientes se mantiene como la principal beneficiaria del bimestre con $6.000 millones.