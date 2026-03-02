Mariano Gaido inauguró 70 cuadras de asfalto en el barrio del Polo Tecnológico

Se trata de una zona que creció muy rápido en los últimos cinco años y con esta inauguración quedó totalmente asfaltada. La obra incluyó iluminación.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa , inauguró este lunes 70 cuadras de asfalto en el Distrito 2, el barrio del Polo Científico Tecnológico, ubicado en la meseta. Vecinos y funcionarios destacaron la velocidad de la obra y el avance sobre ese sector de la ciudad donde hasta hace pocos años solo había bardas.

“Lo comprometimos para el aniversario en Neuquén. Estuvimos en este lugar en la inauguración de lo que es el edificio del Polo Científico Tecnológico, que con fondos neuquinos construimos. En ese momento habíamos comprometido el asfalto para lo que es el Distrito 2 o el barrio del Polo Tecnológico. Y hoy podemos decir palabra cumplida, 100% del barrio asfaltado”, expresó Gaido durante el acto.

Según detallaron la obra incluyó más de 70 cuadras, el recambio del 100% de las luminarias por tecnología led, obras pluviales, cordones cuneta y la incorporación de una plaza que había sido solicitada por los vecinos. El intendente destacó que los avances se ejecutaron con fondos neuquinos, con empresas neuquinas y trabajadores neuquinos.

SFP Asfalto en distrito 2 (11)

Gaido aprovechó para recordar que el jueves se lanzarán 36 unidades 0 km junto al gobernador, que completarán un total de 216 unidades nuevas circulando en la ciudad.

Remarcó que estos avances son el reflejo del “hacer que se traduce en obras que son un ejemplo de las 3.000 cuadras de asfalto que estamos haciendo en la ciudad. Pero este barrio lo habíamos comprometido el 12 de septiembre, rápidamente hoy lo estamos inaugurando para que los vecinos lo puedan disfrutar y nosotros decir claramente, junto con Rolando, palabra cumplida”.

Polo Tecnológico

Por su parte, el gobernador resaltó el impacto estratégico del Polo Científico Tecnológico y su vinculación con el desarrollo productivo de la provincia. “Mariano logró en todo este Polo Científico Tecnológico la posibilidad de mostrar cómo se debe trabajar, la sustentabilidad social construida con todo el barrio y generar el desarrollo a partir de este polo que tiene una mirada hacia adelante importantísima”, sostuvo.

SFP Asfalto en distrito 2 (6)

“Imagínense la actividad que va a tener este centro que vamos a inaugurar el próximo 16”, en referencia al Instituto Vaca Muerta, que funciona en la segunda nave del Polo.

El gobernador destacó la importancia de complementar la inversión privada con la pública para generar herramientas económicas y legales que impulsen el crecimiento, teniendo en cuenta que la industria demandará hacia 2030 unos 14.000 nuevos puestos de trabajo, más 3.000 que deberán cubrirse por jubilaciones.

Luis Torres, vecino del sector destacó la rapidez con que se llevó adelante la obra y aseguró que el asfalto mejora la circulación vehicular, reduce el polvo en suspensión, mejora la seguridad urbana y facilita el ingreso del transporte público.

SFP Asfalto en distrito 2 (8)

“Se veía la gran necesidad por la intemperie del lugar, donde golpeaba fuertemente el viento, la tierra, invasión de animalitos como alacranes, culebras y otros más”, indicó, y convocó a los vecinos a acompañar el desarrollo cuidando el espacio público y plantando árboles.

Por su parte, la vecina Vanesa De Marini expresó la emoción de los habitantes del sector: “Hace seis años que se vino la primera vecina y todo esto es un avance enorme. Hoy siento que somos una zona totalmente privilegiada. Con mucho esfuerzo compramos nuestros terrenos, construimos nuestra casa y hoy tener el asfalto, nuestro espacio verde, que también lo pedimos durante un montón de tiempo, y ver lo que va creciendo todo esto, no lo podemos creer”.