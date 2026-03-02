El UPD cambió de modalidad en Neuquén: sin fiestas callejeras y con fuerte control preventivo

El amplio despliegue policial en la Isla 132, Centenario, Plottier y Cipolletti no registró incidentes. Repetirán el operativo esta noche.

El tradicional Último Primer Día ( UPD ) transcurrió sin incidentes en Neuquén y localidades cercanas , tras un importante operativo preventivo que se desplegó desde la noche del domingo en distintos puntos estratégicos. Según confirmó la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna , no se registraron situaciones de descontrol ni asistencias médicas vinculadas a festejos en la vía pública.

El dispositivo comenzó este domingo a las 21 y abarcó sectores donde históricamente se concentran los estudiantes, como la Isla 132, además de espacios verdes y accesos en Centenario, Plottier y Cipolletti. El operativo se organizó en el marco del inicio del ciclo lectivo, que este año comenzó con medidas de fuerza en algunos establecimientos, lo que hacía prever posibles concentraciones tanto el domingo como este lunes por la noche.

“Realmente tuvimos nuestro UPD con los policías”, expresó Ortiz Luna en diálogo con LU5 , al graficar que el amplio despliegue terminó sin jóvenes en los espacios públicos previstos. Según explicó, el trabajo fue coordinado no solo con fuerzas de Neuquén, sino también con efectivos de Río Negro, ante la posibilidad de traslados entre ciudades vecinas.

De acuerdo con el balance oficial, no se registraron concentraciones de estudiantes en los espacios abiertos donde en años anteriores se habían producido situaciones de descontrol, consumo excesivo de alcohol y múltiples intervenciones sanitarias.

“En los lugares donde se esperaba que hubiera chicos, evidentemente el operativo hizo que desistieran de ir”, sostuvo la funcionaria. Añadió que no hubo despliegues de emergencia ni intervenciones médicas relacionadas con el UPD.

Sí se constató la realización de encuentros en ámbitos privados. Según detalló Ortiz Luna, algunos grupos optaron por alquilar salones o reunirse en viviendas particulares, en todos los casos —indicó— bajo supervisión de adultos responsables, como padres o docentes.

Un despliegue amplio y preventivo

El operativo incluyó controles en rutas, accesos y sectores estratégicos de ambas ciudades. La planificación respondió a antecedentes de años anteriores, cuando el UPD había dejado numerosos jóvenes heridos y situaciones de riesgo derivadas del consumo de alcohol en la vía pública.

“Recuerden que otros años el UPD tenía muchísimos heridos y situaciones de descontrol”, señaló la secretaria. En esta oportunidad, remarcó que no se requirió asistencia sanitaria ni intervenciones por disturbios.

La funcionaria consideró que el resultado puede obedecer a dos factores: por un lado, el efecto disuasivo del operativo; por otro, un cambio en la modalidad de organización de los propios estudiantes, que habrían optado por festejos más controlados y en ámbitos cerrados.

Repetirán el operativo esta noche

Debido a que algunos establecimientos educativos no iniciaron las clases este lunes por las medidas de fuerza, el Gobierno provincial decidió repetir el operativo preventivo durante la noche de este lunes.

El despliegue volverá a activarse entre las 22 y las 23, con presencia policial en los mismos sectores estratégicos y coordinación interjurisdiccional. El objetivo es anticipar posibles concentraciones, teniendo en cuenta que algunos grupos podrían haber postergado el festejo.

“Esta noche vamos a volver a repetir el operativo de anoche para realmente estar seguros”, explicó Ortiz Luna, quien remarcó que la intención es acompañar y prevenir, más que intervenir ante situaciones consumadas.

La funcionaria expresó su expectativa de que los estudiantes mantengan la modalidad de encuentros en espacios privados y bajo supervisión adulta. “Creo que ha cambiado eso. Ojalá esta noche sea así”, señaló.

Balance preliminar positivo

El balance oficial de la primera noche fue considerado positivo por las autoridades. No hubo detenidos, traslados hospitalarios ni intervenciones por disturbios en la vía pública vinculados al UPD.

El operativo formó parte de una estrategia preventiva que en los últimos años buscó reducir los riesgos asociados a este festejo estudiantil, que marca el inicio del último año del secundario para miles de adolescentes.

Desde el área de Emergencia y Gestión de Riesgo indicaron que se mantendrán atentos durante las próximas horas y que, en caso de detectarse concentraciones no autorizadas, se priorizará el abordaje preventivo y la coordinación con las familias.

Por el momento, el inicio del ciclo lectivo en Neuquén y la región se desarrolló sin los episodios que en otras oportunidades habían generado preocupación en las autoridades sanitarias y de seguridad. El resultado final dependerá de lo que ocurra en la segunda noche de operativo, cuyo desarrollo será monitoreado en tiempo real por los equipos intervinientes.