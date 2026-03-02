Brutal ataque a un joven en una YPF de Chos Malal: imputaron a tres hombres por intento de asesinato

Para el Ministerio Público Fiscal los imputados de intentar matar a golpes actuaron con alevosía. Dos cumplirán prisión domiciliaria y el tercero, libre.

El brutal ataque perpetrado por tres jóvenes contra uno ocurrió en la estación de servicio YPF Ordóñez de Chos Malal.

Después del grave episodio de violencia ocurrido en la mañana del domigno en la ciudad de Chos Malal , donde un joven fue atacado por tres hombres, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos por el delito de intento de homicidio contra los agresores. En la audiencia se supo que son vecinos de la localidad cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años.

Todo comenzó en el contexto de una pelea callejera entre dos grupos de personas que a través de una escalada de violencia y alevosía derivó en un brutal ataque contra el joven que terminó al borde de la muerte .

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este domingo en la estación de servicio YPF Ordóñez . Como consecuencia de las lesiones sufridas, la persona herida fue trasladada a la ciudad de Neuquén Capital por vía terrestre para recibir atención médica de mayor complejidad, indicó a LM Neuquén Mariano Jara, coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad de Chos Malal.

En tanto, precisó que las detenciones de los sospechosos se realizaron en tres viviendas del Barrio Uriburu y una en zona centro. Luego, mediante la investigación preliminar, se desestimó la acusación a uno de los demorados.

Rechazaron la prisión preventiva para uno de los imputados por intento de homicidio

El fiscal del caso Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso formularon cargos a tres jóvenes por intentar asesinar a golpes a un vecino de Chos Malal tras una discusión en dicha estación de servicio de dicha ciudad. Ambos representantes del MPF pidieron que los imputados queden detenidos con prisión preventiva.

El fiscal Salgado imputó a A.C e I.C como coautores del delito de intento de homicidio, agravado por alevosía. Respecto a un tercer involucrado, A.D, la fiscalía le atribuyó haber facilitado el ataque mediante un llamado telefónico y el señalamiento de la víctima, calificando su conducta como participación primaria. No obstante, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo modificó esta calificación a la de partícipe secundario.

En este sentido, Pombo luego rechazó la medida privativa de libertad para A.D, a quien le impuso la prohibición de contacto con los involucrados y la obligación de realizar presentaciones diarias. Además, para el magistrado, no estaba acreditado el riesgo procesal y la gravedad del hecho, que justificase la prisión preventiva por un plazo de diez días para los tres imputados.

De esta manera, únicamente dictó la prisión preventiva para A.C por el término de diez días, y prisión domiciliaria para I.C por el mismo plazo.

Cómo fue el brutal ataque

Desde el MPF se planteó que el hecho fue cometido en la madrugada del pasado 1 de marzo, entre las 6:22 y las 7 en el comercio de una estación de servicio, en la zona de Bartolomé Mitre y General Paz.

Allí los fiscales reconstruyeron que se produjo una discusión entre dos grupos de personas y la víctima, de 30 años, se retiró acompañada por un amigo. Minutos después, en la vereda de enfrente, la gresca continúo. Sin embargo,

En ese contexto, la víctima intentó ingresar nuevamente al comercio de la estación de servicio pero fue perseguida por A.C e I.C, que la alcanzaron a la altura de la puerta del comercio y, actuando sobre seguro y a traición, A.C le propinó un golpe por la espalda en la zona de la cabeza con una botella de vidrio.

El punto clave para la imputación es que cuando la víctima cayó inconsciente, tanto A.C como I.C le dieron patadas en la cabeza y en el cuerpo con la intención de matarla, objetivo que no se cumplió por la intervención de terceros.

En este sentido, sumaron que el estado de salud de la víctima es de extrema gravedad por las lesiones sufridas por la víctima, quien presenta fracturas de cráneo, hematoma subdural y edema cerebral, entre otras complicaciones.

Además, de acuerdo a la información recolectada por el MPF, la víctima permanece internada en una clínica de la ciudad de Neuquén, dónde fue derivada y luego sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.