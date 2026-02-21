En qué estado está la obra que acortará 100 kilómetros el viaje entre Neuquén y Chos Malal

Es el tramo de Ruta 7 correspondiente al sector Cortaderas. Se trata de un camino estratégico para el norte neuquino.

El gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad, informa que continúan los trabajos de pavimentación en la Ruta Provincial 7, en el tramo correspondiente al sector Cortaderas , una obra clave para mejorar la conectividad vial entre el Alto Neuquén y la región Confluencia.

En esta etapa, se están realizando movimientos de suelo para conformar terraplén y paquete estructural, así como la ejecución de varias alcantarillas, tareas preparatorias esenciales para la futura colocación de pavimento asfáltico.

El avance físico de la obra en este sector alcanza el 20 por ciento , según los reportes de ejecución.

Beneficios

La pavimentación de la RP 7 representa una reivindicación histórica para la región del norte neuquino, ya que permitirá reducir unos 100 kilómetros la distancia de viaje entre Chos Malal y Neuquén capital, mejorando los tiempos de traslado, la seguridad vial, la eficiencia del transporte de cargas y pasajeros, además, de fomentar el turismo en destinos emergentes.

La construcción de los primeros 20 kilómetros de la Ruta 7 fue licitada con el acompañamiento de YPF, gracias a un acuerdo con el Gobierno provincial, y adjudicada a empresas neuquinas.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del tramo actual es de 12 meses y se prevé avanzar en etapas sucesivas hasta completar gran parte de la traza proyectada de 116 kilómetros.

Esta obra forma parte del plan de infraestructura vial más ambicioso que se ejecuta en la provincia para fortalecer la integración territorial, potenciar la actividad productiva y mejorar las condiciones de vida de las comunidades del norte neuquino.

La obra de la Ruta 7 forma parte de un ambicioso plan histórico de pavimentación y mejoramiento de rutas impulsado por el gobernador Rolando Figueroa. Esta iniciativa busca no solo consolidar la red vial de la provincia, sino también promover la integración territorial, el desarrollo productivo y el acceso a servicios en todas las regiones neuquinas.

Actualmente, se llevan adelante múltiples frentes de obra distribuidos estratégicamente, con especial foco en zonas que permanecieron durante décadas sin respuestas en materia de conectividad, generando un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades y facilitando el transporte de cargas, pasajeros y turismo.

Bypass

Por otra parte, la construcción de la segunda rotonda del bypass de la Ruta Provincial Nº 7 en el acceso a Añelo avanza de forma sostenida sin afectar el tránsito en torno a la ciudad. La obra del bypass vial -que comprende la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 para desviar el tránsito pesado fuera de la travesía urbana- forma parte de un plan estratégico de infraestructura impulsado por el gobierno neuquino en pos de ordenar la circulación vehicular y potenciar el desarrollo logístico del corredor hidrocarburífero de Vaca Muerta.

La nueva rotonda se erige como un nodo fundamental para conectar la Ruta 7 con la circunvalación sin generar cortes o interrupciones significativas en el tránsito habitual.

Cuando el bypass esté finalizado -incluyendo esta segunda rotonda- se espera que descomprimir el tránsito pesado que actualmente ingresa a la localidad de Añelo, reduciendo la congestión en la travesía urbana, así como incrementar la seguridad vial y optimizar la conectividad, ya que está prevista su vinculación con la circunvalación petrolera que se está ejecutando en rutas provinciales 8 y 17, en articulación con operadoras hidrocarburíferas.