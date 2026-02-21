Estados Unidos realiza el mayor despliegue militar en Medio Oriente en más de 20 años

La proyección militar de Estados Unidos en Medio Oriente alcanzó el mayor nivel de concentración en más de dos décadas, en un contexto de creciente tensión con Irán. Según datos difundidos por Reuters y medios especializados, el despliegue involucra capacidades aéreas, navales y de defensa antimisiles distribuidas en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo oriental.

Desde mediados de enero se registraron cerca de 160 vuelos de transporte estratégico C-17A hacia bases de la región, además de 18 vuelos de aeronaves C-5M con carga pesada hacia Arabia Saudita, Qatar y Yibuti. La operación logística también incluyó entre 20 y 22 aviones cisterna KC-135 y KC-46 para reabastecimiento en vuelo, así como un incremento en la frecuencia de misiones de transporte táctico C-130H/J.

Fuentes citadas por The Wall Street Journal señalaron que el Comando Central estadounidense transfirió al menos una batería adicional del sistema antimisiles THAAD a Arabia Saudita o Qatar. Los sistemas Patriot permanecen desplegados en distintos puntos estratégicos del Golfo.

despliegue militar

El componente naval también se amplió. El Grupo de Combate del portaaviones USS Abraham Lincoln opera en el Mar Arábigo con varios destructores de escolta. En paralelo, el Grupo de Combate del USS Gerald R. Ford se encuentra en despliegue con unidades de superficie que incluyen destructores y fragatas.

En el Mediterráneo oriental se reporta la presencia de destructores adicionales, mientras que en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo operan otras unidades de superficie. Además, un submarino de la clase Ohio —con capacidad de disuasión estratégica— permanece en la región, aunque su ubicación no se divulga oficialmente.

Inteligencia y guerra electrónica

El refuerzo incluye aeronaves de inteligencia y vigilancia. Un RC-135 especializado en interceptación de señales opera desde Grecia, mientras que aviones E-3 Sentry AWACS cumplen tareas de control aéreo avanzado desde Europa. También se reporta la presencia de aeronaves WC-135R, diseñadas para detectar actividad nuclear en la atmósfera.

En bases de Jordania y Arabia Saudita se desplegaron cazas F-15E, F-35A y aeronaves de guerra electrónica EA-18G y EA-11A, junto con aviones de ataque A-10. La combinación apunta a garantizar superioridad aérea, cobertura electrónica y capacidad de apoyo cercano.

despliegue militar 2

La respuesta de Irán y la negociación nuclear

La escalada coincidió con ejercicios militares iraníes en el estrecho de Ormuz. Medios oficiales de Teherán informaron la prueba del misil naval Sayyad-3G durante maniobras de la Guardia Revolucionaria. El sistema, según la agencia Mehr, tiene un alcance de hasta 150 kilómetros y capacidad para interceptar aeronaves y misiles de crucero.

El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que evalúa ataques limitados si no prosperan las negociaciones nucleares. Trump fijó un plazo de 10 a 15 días para avanzar en un acuerdo que incluya restricciones al programa de misiles balísticos iraní.

Las conversaciones indirectas, mediadas por Omán, se realizaron en Mascate y Ginebra durante febrero. Irán sostuvo que existe consenso sobre “principios rectores”, mientras que Washington indicó que persisten diferencias sustanciales.

Informes de CNN y The New York Times señalaron que el Pentágono dispone de planes listos para una eventual operación, a la espera de una decisión política.