Quién es el tirador que asesinó al menos a dos personas en un estadio de hockey sobre hielo de Estados Unidos

Ocurrió en un torneo escolar y el agresor, identificado también con un nombre femenino, murió tras el ataque. Su hija dijo que tenía problemas de salud mental.

El tirador murió luego del ataque por una herida autoinfligida, dijo la Policía.

El tirador que asesinó al menos a dos personas durante un partido escolar de hockey sobre hielo en Estados Unidos fue identificado por las autoridades como Robert Dorgan, quien también se hacía llamar Roberta Esposito . El agresor, que presentaba problemas de salud mental , según su hija, también murió en el marco de este hecho, al parecer por heridas autoinfligidas.

El ataque ocurrió este lunes pasadas las 15, hora local, en un estadio cubierto de Pawtucket, en el estado de Rhode Island , donde se desarrollaba un torneo estudiantil con la participación de al menos cinco equipos de la región.

Según confirmaron autoridades y medios locales, dos personas , aparentemente de su familia y entre ellas una niña, murieron como consecuencia del ataque . Además, otras tres resultaron heridas y permanecían internadas en estado crítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/warsame435/status/2023696152625815851&partner=&hide_thread=false HEARTBREAK IN PAWTUCKET: A domestic dispute turned into a tragedy at Lynch Arena yesterday. Three lives lost, including a child.



Please keep the surviving children and the entire Rhode Island hockey community in your prayers tonight. We must do better.



#RhodeIsland pic.twitter.com/mpIYpL3KZB — Warsame Shariif (@warsame435) February 17, 2026

Desde el inicio de la investigación, la policía indicó que el tiroteo tuvo un blanco definido y que no se trató de un ataque indiscriminado.

Quién era el tirador que provocó la tragedia

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, brindó detalles sobre la identificación del sospechoso durante una conferencia de prensa el lunes por la noche.

“Lo que puedo decir ahora mismo es que hemos identificado a la persona atacada por su nombre de nacimiento. Su nombre de nacimiento era Robert Dorgan. También sabemos que se llama Roberta y usa el apellido Esposito. Pero, repito, todo esto se confirmará durante la investigación”, señaló.

Goncalves precisó además que el agresor nació en 1969 y aclaró que otros aspectos de su vida personal, como su estado civil, no forman parte de los elementos centrales de la causa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TonyLaneNV/status/2023602982206796169&partner=&hide_thread=false BREAKING UPDATE: Authorities have identified the suspect in the Rhode Island hockey shooting as Robert Dorgan, who had recently begun going by “Roberta.”



Officials say the incident stemmed from a domestic situation that turned tragic.



A devastating situation for multiple… https://t.co/fcieIBlW3l pic.twitter.com/HsKqzZX7A0 — Tony Lane (@TonyLaneNV) February 17, 2026

El sitio WPRI reveló que la identidad de género de Dorgan fue incluida en la solicitud de divorcio que su esposa presentó en 2020. Allí la mujer mencionó una “cirugía de reasignación de género, rasgos narcisistas + trastorno de personalidad”. De todas formas, luego eso se tachó y se habló de “diferencias irreconciliables”. El trámite se completó en 2021.

La misma fuente dio cuenta, además, de problemas que Dorgan tuvo con su entonces suegro y también con su madre, por el mismo motivo.

Una disputa familiar y problemas de salud mental

Las autoridades indicaron que el ataque pudo estar vinculado a un conflicto doméstico. En específico, Goncalves manifestó que el tiroteo tuvo un “objetivo” y que pudo deberse a una “disputa familiar”, aunque evitó confirmar si todas las víctimas estaban emparentadas con el agresor.

Fue una mujer que se presentó como la hija del agresor la que aportó datos concretos. Lo hizo al salir de la estación de Policía de Pawtucket, en un breve contacto con los medios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OopsYouMissed/status/2023594355747951063&partner=&hide_thread=false INCREDIBLE NEW VIDEO shows the moment the suspected shooter in the Rhode Island hockey area in Pawtucket pulls out a pistol and attacks a person in a yellow jersey. A brave hero in a white hat is seen putting the shooter in a choke hold as another man jumps in to assist. WOW! pic.twitter.com/bV8So8c002 — Jay Merz (@OopsYouMissed) February 17, 2026

“Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto”, dijo tras hablar con los investigadores. Además, reveló: “Tiene problemas de salud mental. Estaba muy enfermo”.

Cómo fue el ataque en la pista de hockey sobre hielo

El tiroteo ocurrió en el estadio cubierto Lynch Arena, al inicio del partido, cuando una persona abrió fuego desde una de las tribunas del estadio. Una persona se interpuso en su camino y, al parecer, evitó un mal mayor.

El jefe del sistema de escuelas públicas del norte de Providence, Joseph Soho, declaró al Providence Journal que “todos los estudiantes involucrados en el partido” quedaron a resguardo y que el ataque involucró a espectadores.

Por su parte, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que estaba en contacto con el alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, y con fuerzas de seguridad estatales y locales. El Buró Federal de Alcohol, Tabaco y Armas participó de la investigación y asistió en el operativo desplegado en el lugar.