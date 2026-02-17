Semana de la pizza en Neuquén: una por una, todas las promociones

El evento gastronómico se extenderá hasta el próximo domingo 22. Enterate todos los detalles

La semana de la pizza trae un aluvión de promociones a Neuquén capital.

Desde el sábado pasado se vive la Semana de la Pizza , un evento gastronómico que se extenderá hasta el 22 de febrero con diversas promociones en Neuquén capital . La actividad forma parte de las propuestas turísticas para el fin de semana largo, que incluyen tanto opciones gratuitas como rentadas.

La iniciativa contempla un sistema de votación para elegir la mejor pizza de la ciudad. “Para la mejor pizza que hayan probado, se vota la pizza, no la pizzería, puede que haya dos o tres versiones en una, y se vota una versión en una de las pizzerías, la que más haya gustado”, explicó el secretario de Turismo y Desarrollo Humano de Neuquén, Diego Cayol, en diálogo con LU5.

El mecanismo de votación será electrónico mediante un código QR que proporcionarán los establecimientos participantes. “Se vota electrónicamente y les van a acercar el QR desde la pizzería”, detalló el funcionario, quien además mencionó que algunos locales podrían ofrecer servicio de delivery durante la semana.

Una por una, todas las promociones de la Semana de la Pizza

Los comercios que participrán de esta edición son: Amore, Owe Bar, Pizza Park, Borken, Il Forno Di Sanna, Primo, Casa León, Valencia, Hopfen y La Ranchería, entre otros espacios gastronómicos que ofrecerán descuentos importantes sobre el valor habitual, beneficios en la segunda unidad y promociones 2x1.

A continuación, una por una, todas las promociones de la semana de la pizza:

Amore (Talero 375) Take away: 2x1 en margarita y 2x1 en pepperoni; 1 margarita + 2 porrones de Stella a precio promocional. Salón: comprando 2 pizzas, la segunda al 50% off.

Owe Bar (Av. Olascoaga 2120) 30% off en “Rocke Williams Fort” con dos pintas de cerveza Río Grande.

Pizza Park (Belgrano 1005) 1 muzza + 1 napo a precio promocional; 1 muzza a súper precio.

Borken (Yrigoyen 350) 15% off en todas las pizzas.

Il Forno Di Sanna (Independencia 316) 30% off en la segunda unidad + envíos gratis (promo válida en delivery).

Primo (Av. Argentina 131) 20% off en pizza de gírgolas de Neuquén y ciboulette.

Casa León (Alderete 1607) 25% off en todas las pizzas de la carta.

Valencia (Alcorta 767) Pizza Valencia/Madrid con 20% off consumiendo en salón.

Hopfen (Antártida Argentina y diagonal 9 de Julio) 20% off en pizza napo, fugazzeta y muzza; 2x3 en esas variedades; comprando una pizza de rúcula y crudo o 4 quesos, una pinta de regalo.

La Ranchería (Alderete 920) 20% off en pizza “Tranka Marga” durante toda la semana.



Otras actividades turísticas en Neuquén

Paralelamente a la Semana de la Pizza, la secretaría de Turismo mantiene operativas todas sus actividades turísticas habituales. El bus turístico funciona con salidas programadas a las 9, 10, 17 y 18 horas, recorriendo puntos emblemáticos de la ciudad como Talero, Parque Norte y los miradores de los ríos Limay y Neuquén.

El Parque Hiroki, uno de los atractivos naturales más destacados de la zona, permanece abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. “Pueden hacer Hiroki sin guiado, pero con guiado salen cada una hora, empiezan a las 9 y terminan a las 6 de la tarde”, indicó Cayol, invitando a los neuquinos y turistas a “disfrutar ese lugar espectacular que tienen”.

Entre las opciones de actividades rentadas, el Secretario mencionó las flotadas en los ríos Limay y Neuquén, una alternativa para quienes buscan experiencias acuáticas durante el fin de semana largo. Estas propuestas complementan la oferta gratuita disponible para residentes y visitantes.