Avanza la pavimentación de una obra clave para el turismo y la conectividad del Alto Neuquén

Se trata del tramo que une Las Ovejas y Varvarco y que presenta un 7.7 por ciento de ejecución. Son 18 kilómetros y una inversión de 16.000 millones de pesos.

Avanza la pavimentación de la ruta provincial 43, obra clave para el turismo y la conectividad

El Gobierno de Neuquén , a través del ministerio de Infraestructura, informó que la obra de pavimentación del tramo Las Ovejas–Varvarco de la ruta provincial 43 avanza en el norte neuquino y registra actualmente un 7,72 por ciento de avance. El proyecto contempla el desarrollo de 18 kilómetros y una inversión que supera los 16.000 millones de pesos.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el movimiento de suelos y en la ejecución de obras de arte, fundamentales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la traza.

Entre las tareas que se llevan adelante se incluyen la construcción de alcantarillas, muros de contención y otras estructuras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del agua y la protección de la futura calzada.

ruta 43

La pavimentación de este tramo de la Ruta 43 es una obra clave para mejorar la conectividad del Alto Neuquén, fortaleciendo la integración regional y optimizando las condiciones de transitabilidad para vecinos, productores y el sector turístico.

Este año el Gobierno provincial prevé iniciar 264 kilómetros de nuevas obras de pavimentación, que se suman a los más de 400 ya ejecutados.

En total, la gestión habrá alcanzado 664 kilómetros de rutas finalizadas, licitadas o en ejecución en cuatro años, un volumen que marca un récord histórico si se considera que en toda la vida institucional de Neuquén se construyeron alrededor de 1.200 kilómetros de rutas provinciales.

ruta 43 2

Solicitan circular con precaución

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se recuerda a quienes transiten por el sector que lo hagan con extrema precaución, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal en obra.

La presencia de maquinaria pesada, posibles desvíos provisorios y sectores con calzada reducida requieren disminuir la velocidad y extremar las medidas de seguridad, a fin de resguardar tanto a los trabajadores como a los usuarios de la ruta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2023735309469462701&partner=&hide_thread=false RUTA 43: MÁS CONECTIVIDAD PARA EL ALTO NEUQUÉN



Avanzamos con la pavimentación de la Ruta Provincial 43, en el tramo que une Las Ovejas y Varvarco. Esta obra estratégica mejora la integración del Alto Neuquén y potencia el desarrollo regional.



Fortalecemos la transitabilidad… pic.twitter.com/3yRxSgI1B4 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 17, 2026

Inversión histórica en Vialidad provincial

El gobierno de la provincia de Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad, concretó una inversión récord que permitió renovar y ampliar el parque automotor del organismo, incorporando maquinaria y equipamiento estratégico que hoy se encuentra operativo en distintos puntos del territorio.

Durante 2025 se destinaron más de 9.136 millones de pesos en la adquisición de bienes de capital, mantenimiento de equipos y mejoras edilicias. De ese total, más de $7.047 millones correspondieron a nuevo equipamiento vial, fortaleciendo de manera significativa la capacidad operativa de Vialidad. Esta decisión permitió modernizar maquinaria obsoleta, reducir la contratación de equipos privados y ampliar la ejecución de obras por administración.

La renovación incluyó la incorporación de 10 camionetas doble cabina 4x4 0 km; 8 motoniveladoras; 5 cargadoras frontales; 1 retroexcavadora; 3 camiones volcadores; 1 terminadora de asfalto; 2 rodillos compactadores, 1 rodillo neumático y 1 rodillo compactador vibratorio; 1 mini rodillo compactador; 1 camioneta 4x4 con equipamiento invernal; 1 hidrogrúa; 1 vehículo utilitario tipo furgón; 1 compresor y 1 hoyadora hidráulica; Equipos menores para talleres y laboratorio, equipamiento informático y herramientas.

camion equipamiento vialidad provincia neuquen

Entre las incorporaciones se destacan las motoniveladoras, fundamentales para el mantenimiento y enripiado de rutas provinciales; los camiones volcadores y las cargadoras frontales, que optimizan las tareas de conservación y movimiento de suelos; y la terminadora de asfalto junto a los distintos rodillos, que fortalecen el esquema de pavimentación y repavimentación.

Por primera vez, Vialidad cuenta además con un camión específico para señalización horizontal que mejora sustancialmente la seguridad vial en toda la red. Antes había que contratar a una empresa privada o hacerlo con una máquina muy antigua ya que era la única herramienta con la que contaba el personal y no permitía demarcar muchos kilómetros. El nuevo camión, en cambio, permite demarcar 20.000 metros lineales por jornada.

Las camionetas 4x4 incorporadas cumplen un rol clave como vehículos de apoyo para garantizar el mantenimiento los 365 días del año. El organismo cuenta con un parque automotor de más de 150 unidades livianas, y la renovación progresiva permite dar de baja vehículos que ya habían cumplido su vida útil y no estaban en condiciones óptimas.

camion equipamiento vialidad provincia neuquen

La mayor parte del nuevo equipamiento fue destinada a la dirección de Conservación, área que tiene a su cargo el mantenimiento rutinario de la red vial: repaso con motoniveladora en rutas de ripio y accesos rurales, mantenimiento de puentes y pasarelas, bacheo en rutas pavimentadas y ejecución de señalización vertical y horizontal.