Figueroa ratificó las obras claves en rutas y entregó camiones a Vialidad

El gobernador Rolando Figueroa supervisó este martes el avance de la obra de pavimentación de la ruta provincial 7 en el tramo conocido como Cortaderas. También estuvo en la ruta provincial 46, donde los trabajos de repavimentación culminarán en dos semanas. Además, entregó tres camiones volcadores a la dirección provincial de Vialidad.

En el caso de la ruta 7, los trabajos permitirán acortar los tiempos de viaje y reducir en 100 kilómetros la distancia asfaltada entre Chos Malal y Neuquén capital. Figueroa verificó el avance de los trabajos en los primeros 20 kilómetros sobre un total de 116.

“Es una ruta emblemática que va a reducir 100 kilómetros el camino para quienes vayamos o vengamos desde el norte neuquino”, señaló Figueroa y destacó que “es una ruta añorada por años y veo muy buen avance”.

“Estamos terminando esta etapa con esta alcantarilla tan importante. Varias de ellas se están realizando y después vamos a poder continuar con esta ruta donde se va a adjudicar el tramo de 35 nuevos kilómetros para después ya ir licitando los otros”, puntualizó.

Estimó que en el transcurso de este año se hará “todo el proceso licitatorio y el inicio de cada uno de los tramos, porque creemos que es una obra fundamental para el desarrollo”.

YPF licitó y adjudicó inicialmente a la empresa neuquina Servipet la construcción de estos primeros 20 kilómetros de la ruta 7. El aporte de YPF forma parte de un acuerdo con el gobierno provincial, y busca mejorar la conectividad de la zona para optimizar la eficiencia y la productividad del desarrollo de Vaca Muerta.

La ruta 46

Por otra parte, la repavimentación de la ruta provincial 46, desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta la ruta provincial 24 en el ingreso a Las Coloradas, se finalizará en dos semanas. Los trabajos comenzaron en julio.

Se trata de una obra ejecutada por administración a través de equipos y operarios de la dirección provincial de Vialidad a cargo del bacheo y las instancias previas a la colocación de la carpeta asfáltica.

Contó con el aporte de Fiduciaria Neuquina y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para la contratación de la empresa encargada de la elaboración, el transporte y la colocación de la carpeta asfáltica. Esta articulación público-privado permitió avanzar a muy buen ritmo en la ejecución de las tareas.

Por otra parte, los tres camiones que se entregaron a Vialidad son de 20 metros cúbicos. Son vehículos ocho por cuatro, que se utilizarán para el mejoramiento de rutas y también para los trabajos de obras nuevas por administración.

Son camiones volcadores cero kilómetro de alta producción que permiten mayores volúmenes de carga por viaje. El objetivo es reducir los costos de combustible, mano de obra y desgaste, haciendo más efectivo y eficiente el trabajo en obra.