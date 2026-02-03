Lago Hermoso Ski lanza la primera etapa de ventas de pases y packs para la temporada 2026: los valores

El centro de esquí activó la venta con tarifas únicas para toda la temporada, opciones con clases y beneficios exclusivos para residentes de Neuquén.

El centro de Ski está ubicado a pocos minutos de San Martín de los Andes y Villa la Angostura por la Ruta 7 Lagos.

Lago Hermoso Ski Resort anunció el inicio de la primera etapa de venta de pases para la temporada de invierno 2026 , con una propuesta que combina precios congelados para todo el invierno, packs integrales para quienes se inician en la nieve y una tarifa diferencial para residentes de localidades cercanas.

En esta instancia, el pase de temporada tendrá un valor único durante todo el invierno: $89.000 para adultos y $74.000 para menores. Se trata de una preventa que apunta a facilitar la planificación anticipada de la temporada, con valores definidos desde el inicio.

Ubicado a pocos minutos de San Martín de los Andes y Villa La Angostura , sobre la Ruta de los 7 Lagos, el centro de esquí refuerza su propuesta con packs pensados especialmente para quienes buscan aprender o mejorar su técnica, integrando pase, clases y equipamiento completo.

Uno de los ejes de esta preventa de verano son los packs diarios que incluyen el pase, dos horas de clases y el equipo completo, entregado en el rental ubicado en la base del cerro. En esta etapa, los valores son de $135.000 para menores y $179.000 para adultos.

Lago Hermoso SKI - nieve esquiadores (2)

Además, para quienes desean confirmar su viaje con mayor anticipación y optar por una experiencia de aprendizaje más completa, se lanzó un pack de tres días que incluye pase, clases de ski y equipo de ski o snowboard. El precio es de $369.000 para menores y $419.000 para adultos. Estas tarifas estarán vigentes durante febrero, por tiempo y cupos limitados.

Beneficio exclusivo para residentes

El cerro mantiene, hasta el 15 de febrero, una propuesta especial destinada a residentes de la región. En esta primera etapa de venta, el pase de temporada para vecinos de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Meliquina, Villa Traful y Villa La Angostura tiene un valor de $449.000, también sujeto a cupos limitados.

Desde la administración del centro explicaron que esta iniciativa forma parte del compromiso con las comunidades cercanas, que en los últimos inviernos adoptaron esta nueva oferta de ski. El objetivo es acercar la montaña a quienes viven en la región y fomentar el disfrute del invierno patagónico desde una propuesta accesible y planificada.

Lago Hermoso SKI - nieve esquiadores (3)

De cara a la temporada 2026, Lago Hermoso continúa avanzando con su plan de inversión y desarrollo. En ese marco, recientemente arribó un nuevo medio de elevación: un Teleski Poma, que será instalado en la zona superior de la montaña en los próximos meses.

Este nuevo equipamiento permitirá mejorar la experiencia de los visitantes, optimizar la circulación en las pistas y ampliar las posibilidades de disfrute en sectores de mayor altura, acompañando el crecimiento sostenido del centro de esquí.

El proceso de inversión en infraestructura y servicios continuará durante los próximos meses, con el foco puesto en la calidad de la experiencia y el desarrollo a largo plazo del destino de nieve.

Desde el centro invitaron a seguir atentos a sus redes sociales oficiales, donde se irán comunicando todas las novedades, fechas y propuestas de cara a la temporada de invierno 2026. Para más información y reservas, se puede ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en @lagohermososki.