Preocupación: una mujer está internada tras ser apuñalada por un hombre en Cutral Co

No se supo el vínculo entre víctima y victimario, pero la fiscalía ya investiga el hecho. El atacante también resultó herido y está fuera de peligro.

Un hecho de violencia del cual pocos detalles han trascendido generó preocupación en los vecinos de Cutral Co. En un confuso episodio registrado esta semana, un hombre apuñaló a una mujer dentro de una vivienda. La víctima recibió lesiones graves.

Según consignó La Voz del Neuquén, el hecho ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 15:30, en una vivienda de calle Moreno y Alem , a metros del zanjón colector y cerca del puente de la calle Eguinoa. En circunstancias que aún no trascendieron, el hombre apuñaló a la mujer y también a un hombre que estaba con ella e intentó frenar la agresión contra la principal víctima.

Las heridas fueron graves y la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Complejidad VI.

Allí permanecería, estable pero aún en observación en la unidad de terapia intensiva. En tanto, el agresor y el acompañante de la víctima también recibieron atención médica y están fuera de peligro.

Aunque no hubo detalles informados oficialmente, trascendió que la víctima tendría 34 años y recibió al menos dos puntazos en la zona del tórax que le dañaron el pulmón, explicaron fuentes médicas. Asimismo, detallaron que se colocó un tubo pleural para drenar la cavidad pulmonar tras constatarse problemas en su capacidad respiratoria.

Tras esta intervención en quirófano, se resolvió que no era necesaria su derivación y quedó internada en la UTI del hospital local bajo observación médica. “Se encuentra estable y estamos a la espera de su evolución”, resumió la informante al medio de la comarca.

Se estima que la fiscalía local ya interviene e investiga si se trató de un hecho en contexto de violencia de género y el vínculo entre los involucrados.

Una pareja fue baleada desde una moto en Cutral Co

Una pareja fue baleada en un violento episodio ocurrido durante el pasado fin de semana en Cutral Co. Las víctimas, un hombre y una mujer, recibieron disparos de arma de fuego en las piernas y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital local, donde permanecieron internadas bajo observación, aunque se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, alrededor de las 23:30, en la calle Güemes del barrio Nehuen Che. Según se pudo reconstruir a partir de fuentes vinculadas a la investigación, la pareja se encontraba saliendo de su vivienda cuando fue sorprendida por una motocicleta que pasó por el lugar.

De acuerdo con la información, la moto era conducida por una sola persona, quien sin mediar palabra efectuó varios disparos contra la pareja. Tras el ataque, el agresor se dio rápidamente a la fuga, sin que hasta el momento haya sido identificado ni detenido.

Los disparos impactaron en las piernas de ambas víctimas: uno de ellos recibió una herida en la pierna izquierda, mientras que el otro fue alcanzado en la pierna derecha. A pesar de la gravedad que implica un ataque con arma de fuego, las lesiones no comprometieron órganos vitales.

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones y ver a las personas heridas. En pocos minutos, se dispuso el traslado de ambos al hospital de Complejidad de Cutral Co, donde recibieron atención médica inmediata.

En el centro de salud, el personal médico constató que las lesiones eran compatibles con impactos de arma de fuego, aunque confirmaron que ninguno de los heridos corría riesgo de vida. Ambos quedaron en observación y evolucionaban favorablemente, según indicaron fuentes hospitalarias.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles antecedentes que permitan establecer el móvil del ataque.