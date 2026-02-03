El hecho ocurrió en el complejo Steel Wheels BMX. El menor fue trasladado en estado crítico a un hospital, pero no resistió.

Tragedia en una pista de BMX de Estados Unidos: un adolescente murió tras sufrir heridas graves

Un adolescente de 13 años murió tras sufrir un accidente mientras practicaba BMX en una pista ubicada en Indiana, en Estados Unidos . Los servicios de emergencia asistieron al menor, que presentaba lesiones de gravedad y fue trasladado en estado crítico a un hospital local, aunque no resistió.

El hecho, en específico, ocurrió el sábado en el complejo Steel Wheels BMX, situado en Hobart, en el noroeste de aquel estado. La víctima fue identificada como Oliver Ball-Reed, quien residía en la cercana ciudad de Hebron.

La Oficina del Forense del Condado de Lake confirmó posteriormente la muerte del menor y detalló que la causa de su deceso fueron múltiples lesiones contundentes . El modo del fallecimiento fue clasificado oficialmente como accidente.

Tragedia en la pista de BMX: el operativo que asistió al menor

Tras el reporte del accidente, se desplegó un operativo de asistencia que incluyó la participación del Departamento de Policía de Hobart, el Departamento de Bomberos de Hobart y el cuerpo de bomberos de la ciudad de Portage.

De acuerdo con la información oficial, Oliver Ball-Reed fue declarado muerto el domingo a las 21:59 horas luego de ser trasladado al Centro Médico St. Mary's, y el certificado de defunción fue emitido por un médico de emergencias.

Las autoridades no difundieron detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre las circunstancias específicas en las que se produjeron las lesiones. Tampoco se informó si en el lugar había otros competidores o entrenadores al momento del hecho.

El comunicado de Steel Wheels BMX

Tras confirmarse la muerte de Ball-Reed, el complejo Steel Wheels BMX publicó un comunicado en sus redes sociales.

“Hoy, nuestra comunidad de Steel Wheels BMX está de luto por la pérdida de uno de nuestros pilotos: Oliver Ball-Reed, de 13 años de edad, de Hebron, Ind., que sufrió lesiones críticas en la pista el sábado, 31 de enero de 2026”, inició el texto.

Además, la entidad señaló: “Nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres, Mary y Phil, así como con su hermano menor Ellis, con quien corrió junto a los últimos ocho años”.

“Todos estamos destrozados por esta horrible tragedia y haremos todo lo posible para apoyar a la familia de Oliver mientras navegan por esta repentina e impactante pérdida”, agregó Steel Wheels BMX.

En paralelo, señaló que se mantuvo en “contacto continuo con la familia durante todo este proceso” y agradeció a la “comunidad local por respetar la privacidad y los deseos de la familia”.

“Mientras todos procesamos esta noticia indescriptible, estamos agradecidos por el amor y el apoyo de nuestra comunidad BMX que ha plegado a la familia de Oliver (así como a nuestra familia de atletismo) en sus brazos durante este momento difícil”, completó.

Oliver Ball-Reed practicaba BMX en el circuito desde hacía varios años y participaba activamente en la comunidad vinculada a esa disciplina.

En la plataforma GoFundMe, una publicación para recaudar fondos destinados a la familia describió al adolescente como "un hijo, hermano, nieto, familiar, amigo y apasionado corredor de BMX”.

“Hacía lo que más amaba: correr BMX, y era un miembro muy querido tanto de su familia como de la comunidad ciclista. A Oliver le encantaba compartir su pasión por el BMX con su hermano Ellis, y su entusiasmo solo era comparable al amor que compartía con quienes lo rodeaban. Su pérdida es profundamente sentida por todos los que lo conocieron”, agregó el texto.