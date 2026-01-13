Quién era el joven ciclista que murió atropellado en Avenida Mosconi

El hombre tenía solo 19 años. Se aguarda resultados de la autopsia, informes del relevamiento de cámaras y declaración de testigos.

Dos días después del accidente fatal ocurrido este domingo alrededor de las 9 de la mañana, en el cruce de la avenida Mosconi y la calle O'Connor , se conoció la identidad del ciclista que murió. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer la responsabilidad del conductor del Ford Ka que atropelló a la bicicleta.

La víctima fue identificada como Lautaro Andrés Pino, de 19 años , informó el Ministerio Público Fiscal a LM Neuquén este martes por la mañana. En tanto, todavía se aguardan los resultados de la autopsia que fue pedida por la fiscal del caso, Lucrecia Sola.

Por su parte, el Jefe de Tránsito de Neuquén, Pablo Encina, adelantó que el desenlace trágico sucedió cuando el joven sufrió el letal impacto tras intentar cruzar la avenida en dirección norte. La escena generó fuerte conmoción para quienes presenciaron este impactante accidente.

avenida mosconi ciclista

Tras anoticiarse de su muerte, una de las personas que hizo público un sentido mensaje fue una amiga llamada Celeste. La joven realizó una despedida y agradecimiento por los momentos compartidos, acompañados de retratos donde se los ve compartir sonrisas.

"Q.E.P.D mejor amigo en esta vida y en la otra Mi alma se va con vos, que nostalgia al saber que ya no te voy a poder dar un abrazo y escuchar tu voz. Hoy 11 de enero mi alma se rompió en miles de pedacitos y cada uno te lo llevas con vos, Te voy AMAR hasta el último día de mi vida. Lautaro Andrés pino", indicó Celeste.

Accidente fatal: qué se sabe

En los primeros minutos, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y dieron aviso a la Policía. Con el arribo de los efectivos policiales de la Comisaría 44 y del personal de salud, se confirmó finalmente que el ciclista murió en el lugar producto del impacto, descartándose cualquier posibilidad de traslado o asistencia médica.

El tránsito fue interrumpido de manera parcial mientras se preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar en la reconstrucción de la mecánica del choque para determinar cómo se produjo el impacto y establecer eventuales responsabilidades.

Respecto a la mecánica del accidente, indicó que el joven que circulaba en bicicleta transitaba por la senda peatonal e intentaba cruzar, sentido Valentina Sur hacia el barrio San Lorenzo.

SFP LMPlay LM en tu barrio Valentina Sur (26).JPG Sebastián Fariña Petersen

En tanto, el conductor del auto que protagonizó el choque, circulaba sentido Plottier hacia el centro de Neuquén Capital. Cuando arriba al lugar personal de Tránsito junto a Accidentología, constataron que tenía toda la documentación pertinente del vehículo.

En tanto, Encina informó que el conductor, de unos 40 años de edad, fue sometido a un test de alcoholemia que dio negativo. Luego fue trasladado a la unidad policial y puesto a disposición de la Justicia, quien lo notificó y dispuso en libertad.

Al mismo tiempo continúa el relevamiento de las cámaras de seguridad existentes en el cruce de Mosconi y Drury y se encuentran recabando testigos del hecho.