Estadio Neuquén Arena: detalles del proyecto y ubicación dentro de la Isla 132

El Ejecutivo prepara la ordenanza para licitar el estadio multipropósito que estará ubicado dentro de isla con un acceso especial.

El proyecto del estadio Neuquén Arena comienza a tomar forma institucional. El Ejecutivo municipal trabaja en la redacción de la ordenanza que habilitará la construcción y el llamado a licitación del estadio multipropósito que se proyecta en la Isla 132 .

El adelanto fue ratificado por el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola , en declaraciones al programa Línea Abierta de LU5 , donde brindó precisiones sobre la ubicación y dimensiones previstas.

“Se está elaborando la ordenanza que habilite la construcción y la licitación. Es todo un proceso”, explicó el funcionario municipal.

El predio elegido está dentro de la Isla 132, en el sector donde habitualmente se instala uno de los ingresos a la Fiesta de la Confluencia para quienes acceden desde la calle Linares, en este caso.

Gaido Nicola El intendente Mariano Gaido y el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola. Los dos adelantaron detallesdel proyecto del estadio Neuquén Arena.

Estadio en la Isla 132: el acceso al predio

“Va a quedar entre los dos edificios (el de Vista y los departamentos), entre el arroyo y el río”, detalló Nicola, al ubicar el terreno dentro del esquema actual del parque urbano en el sector norte del Paseo de la Costa.

Se trata de un espacio de aproximadamente tres hectáreas (no se definió precisamente) que no solo contemplará el edificio principal sino también estacionamiento e infraestructura complementaria.

“Estamos hablando de por lo menos tres hectáreas el espacio destinado, porque tiene previsto no solo la construcción del edificio sino también espacio para estacionamiento y toda la infraestructura elevada”, indicó el funcionario municipal.

El proyecto deberá ser enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación. Nicola recordó que al tratarse de un sector bajo régimen del la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del Estado (Cordineu SE), será necesaria la intervención de los organismos correspondientes antes de avanzar.

Una vez aprobada la ordenanza, el Ejecutivo quedará habilitado para avanzar con la licitación y de ahí en más en los plazos de obra.

Por el momento, el funcionario señaló que no tiene información sobre la eventual construcción de un hotel asociado al proyecto, una alternativa que había circulado en versiones preliminares.

El Neuquén Arena aparece es una de las apuestas de la gestión del intendente Mariano Gaido, con la intención de dotar a la ciudad de un estadio cubierto de gran escala para eventos deportivos, culturales y masivos.

Mariano Gaido había adelantado el lugar

Ya hace unos días, el intendente Mariano Gaido se había referido al proyecto, que es una iniciativa de alianzas con el sector privado.

Gaido explicó que la construcción se hará mediante una inversión pública privada en una asociación, tal como se está haciendo con el estacionamiento subterráneo de Pirkas.

A continuación, comentó que se está avanzando en un acuerdo con Cordineu -organismo a cargo de la Isla 132- y que luego se redactará una ordenanza que dará el aval a que Neuquén tenga un estadio de espectáculos, formación, capacitación, eventos deportivo y culturales: “El Neuquén Arena se va a desarrollar y comenzaremos en este semestre”, afirmó.