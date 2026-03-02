Nuevos colectivos eléctricos en Neuquén: sumarán dos líneas con recorridos para el turismo

Serán entre 8 y 10 vehículos con una capacidad aproximada de 25 personas. Una de las líneas tendrá sentido norte-sur, por la Avenida Argentina hasta la costa.

El intendente Mariano Gaido anunció la incorporación de un nuevo sistema de transporte público que se sumarán a COLE y que apunta a jerarquizar aún más el servicio que presta Neuquén . Se trata de nuevos colectivos eléctricos que agregarán dos nuevos recorridos para promover el turismo y puntos de interés en la ciudad de Neuquén.

Noelia Cáceres Rueda, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, detalló que los nuevos colectivos buscan “promover sitios turísticos y el cuidado del medio ambiente a partir de que son vehículos no contaminantes”.

La funcionaria informó que serán entre 8 y 10 vehículos con una capacidad aproximada de 25 personas: “Son totalmente modernos y vidriados para poder observar todos los puntos turísticos de la ciudad” , sostuvo. Su uso también contempla la movilidad urbana como el resto del transporte.

Nuevo tramo del Paseo Costero (6)

Bellezas de Neuquén para mostrar

En cuanto a los dos nuevos recorridos, indicó que una de las líneas tendrá como puntos de paso la zona del Balcón del Valle, el Parque Norte, el barrio 14 de Octubre, Copol y continuará con un recorrido por el centro cívico de la ciudad. En este sentido, agregó que esta línea incluirá la Avenida Argentina, siguiendo por Olascoaga hasta el Paseo Costero del río Limay.

“Otra línea será exclusiva del Paseo Costero, tanto del río Neuquén como del río Limay, para brindar la posibilidad de los vecinos, usuarios y visitantes puedan conocer y disfrutar todos estos lugares que son parte de la propuesta que la ciudad de Neuquén tiene para el turismo local y esta nueva economía”, añadió.

Tarjeta SUBE (6) Claudio Espinoza

La SUBE en los colectivos

En cuanto al funcionamiento, Cáceres Rueda agregó que también utilizarán el sistema SUBE de pago con un costo que actualmente es de 1.140 pesos, vigente desde junio de 2025. Los recorridos podrán seguirse minuto a minuto a través de la app COLE para conocer los horarios exactos de paso por cada parada.

A tres años de su implementación, actualmente COLE es un sistema de transporte público que cuenta con un registro de 120.000 usuarios.

SFP Nuevos empresa de trasnporte colectivos (19).JPG Sebastian Fariña Petersen

La nueva concesión del sistema de transporte urbano COLE consolidó un servicio público de colectivos que combina altos estándares de calidad, amplia cobertura territorial, unidades modernas y frecuencias confiables, manteniendo al mismo tiempo una de las tarifas más accesibles del país entre las ciudades del interior.

Por otro lado, del total de las transacciones que se realizan en el transporte público, solo alrededor del 20% del costo es abonado directamente por el usuario. El resto se cubre con aportes municipales.