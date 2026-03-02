Susto por un choque entre el Tren del Valle y un auto particular en el oeste neuquino
El accidente ocurrió en horas del mediodía cerca de la intersección de las vías del tren con Bejarano.
Un choque entre el Tren del Valle y un auto particular provocó un susto en horas del mediodía de este lunes. Según se supo, el accidente ocurrió en la intersección de la calle Bejarano con las vías del tren, en el oeste de Neuquén capital.
Según los primeros datos, el auto es un Peugeot 206 color negro, que fue impactado por el tren del lado del acompañante. El ferrocarril quedó frenado e interrumpía la intersección a eso de las 14. Hasta ahora no surgió información de la cantidad de personas involucradas, sus estados de salud o si el tránsito dejó de estar interrumpido.
En desarrollo.
